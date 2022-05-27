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3年13億 農委會推雞肉產業冷鏈補助案 最高可補助500萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會公布「雞肉產業冷鏈設施設備補助案」，包括家禽產品冷藏（凍）運輸車、屠宰場、加工廠的冷藏設備都有補助，補助上限為金額1/2，最高可補助500萬元希望改善部分禽肉運輸的冷鏈狀況。 本報資料照片
農委會公布「雞肉產業冷鏈設施設備補助案」，包括家禽產品冷藏（凍）運輸車、屠宰場、加工廠的冷藏設備都有補助，補助上限為金額1/2，最高可補助500萬元希望改善部分禽肉運輸的冷鏈狀況。 本報資料照片

農委會公布「雞肉產業冷鏈設施設備補助案」，包括家禽產品冷藏（凍）運輸車、屠宰場、加工廠的冷藏設備都有補助，補助上限為金額1/2，最高可補助500萬元；農委會表示，家禽冷鏈今年預算4.8億元，全期3年預計至少13億元，希望改善部分禽肉運輸的冷鏈狀況。

根據農委會規畫，補助項目分為三款，最高都補助總金額的一半，第一，補助購置家禽產品冷藏（凍）運輸車，或補助運輸貨車加（改）裝設冷藏（凍）車廂，補助「3.5公噸以上車廂」，最高補助90萬元，餘由受補助業者自籌。

其次，是補助屠宰場（限屠宰土雞或白肉雞為主之家禽屠宰場）提升屠宰分切設施、設備、最高補助500萬元；第三，則補助家禽屠宰場，或肉品加工廠及相關業者改善加工冷藏（凍）設施、設備，最高補助300萬元。

根據規畫，三項產業冷鏈設施設備專案計畫，中央畜產會正研擬補助作業辦法，有意申請的家禽業者，先備妥報價單等相關文件，等待補助作業辦法公告後即可送件申請。

農委會畜牧處副處長江文全表示，包括土雞、白肉雞、少數的鴨場、雞蛋運輸都可以家禽運輸的冷鏈沒這麼完整，特別是小型的屠宰場，從前端屠宰後，運輸到批發市場或消費傳統市場，有相當比例的不完整；根據統計，白肉雞因為大多是標準電宰廠，包括卜蜂、大成、洽富等大廠冷鏈完備，九成以上都已經有相對先進的現代化冷鏈設備。

江文全說，土雞（煮雞湯使用）過去追求黃金72小時，希望屠宰以後趕快送到傳統市場販售，特別是小型的屠宰線，常未將屠宰後的雞隻中心溫度降到7度以下就賣出，逐步現代化的業者僅有六成，還有四成尚未進入冷鏈系統，以台灣高溫多濕的環境，傳統市場都在放冰塊、冰水這樣泡著生鮮禽肉，從衛生角度來說，微生物滋長風險高，市場又熱又濕，冰塊溫度都在變動，不利於雞肉的品質；希望透過計畫，改善產業的冷鏈狀況。

他表示，補助最高500萬元，以屠宰場為例，包括農委會防檢局等單位過去都有輔導屠宰場或者達到HACCP標準，用過去輔導的經驗去估算補助金額，基本屠宰場配置的冷鏈設施、預冷設備、凍庫面積、屠宰數量周轉等等換算出最大可能的數字，然後政府對半給予補助，用這樣的方式訂出金額的上限。

之前，農委會放寬進口雞肉的檢疫標準，引起國內家禽業者產業反彈，當時盛傳，農委會會對國內業者提出補助方案；江文全表示，這次補助冷鏈、屠宰設備，與之前的事件、兩者並無相關。

他說，這規畫是合併冷鏈大計畫一起提出的三年計畫，逐年去改善；目前除了特殊的原鄉、偏鄉冷鏈設備缺乏，透過這計畫，希望能將家禽運輸的冷鏈覆蓋率，從6成提高到8成以上。

農委會 傳統市場 車廂

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