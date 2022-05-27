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家有寵物要注意了 慎用黏鼠板不然捕到的不只是老鼠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
日前北市動保處救援了不少被黏鼠板黏住的小動物，除了松鼠、大赤鼯鼠、小鳥外，甚至還有小貓咪也慘遭黏鼠板毒手。圖/北市動保處提供
日前北市動保處救援了不少被黏鼠板黏住的小動物，除了松鼠、大赤鼯鼠、小鳥外，甚至還有小貓咪也慘遭黏鼠板毒手。圖/北市動保處提供

黏鼠板是民眾防治鼠害常用的工具，然而由於放置位置不當，常誤捕到其他小動物，甚至出現傷亡的案例時有所聞，北市動保處建議市民可以選擇以捕鼠籠代替黏鼠板，如果真的有使用黏鼠板的需求，請務必將黏鼠板放置在僅有鼠類能通過的狹窄通道內，避免其他動物受害，並應每天巡查是否有動物受困。

日前北市動保處救援了不少被黏鼠板黏住的小動物，除了松鼠、大赤鼯鼠、小鳥外，甚至還有小貓咪也慘遭黏鼠板毒手。這些黏住小動物的黏鼠板，都有一個共通點，就是被人放在戶外，而被黏住的小動物被人發現時，往往因為劇烈掙扎，全身都已經沾滿黏膠，救援人員費盡心力將這些小動物從黏鼠板解救下來後，還得想辦法將黏膠從動物身上去掉，有些比較容易遭受驚嚇的動物，可能在救援的過程中，就會因為嚴重的緊迫反應死亡，而鳥類因為骨骼結構較輕巧，更容易因為掙扎導致骨折。動保處提醒民眾如果遇到被黏鼠板黏住的小動物，可以先用麵粉撒在動物和黏鼠板上，避免動物在掙扎的過程中讓沾黏的情況變得更加嚴重。

動保處呼籲，民眾如果有鼠害防制的需求，捕鼠籠是最安全的方式，捕鼠籠的設計在捕捉動物過程中造成的傷害較低，不像黏鼠板會令動物動彈不得，甚至可能因掙扎受傷，如果真的有使用黏鼠板的需求，請務必將黏鼠板放在室內，並應選擇鼠類喜好、且僅有鼠類能通過的狹小通道作為放置地點，避免誤傷到其他動物的同時也能增加捕獲害鼠的成功率。如發現動物需要救援時，請撥打24小時動物救援專線02-8791-3064～5或1999#4020市民熱線通報，幫助動物遠離危險，共同打造動物友善城市。

日前北市動保處救援了不少被黏鼠板黏住的小動物，除了松鼠、大赤鼯鼠、小鳥外，甚至還有小貓咪也慘遭黏鼠板毒手。圖/北市動保處提供
日前北市動保處救援了不少被黏鼠板黏住的小動物，除了松鼠、大赤鼯鼠、小鳥外，甚至還有小貓咪也慘遭黏鼠板毒手。圖/北市動保處提供

北市 貓咪 小貓

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