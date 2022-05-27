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近日誤捕件數大增 北市動保處呼籲民眾避免使用黏鼠板

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
被黏鼠板誤捕的幼貓。圖／動保處提供
被黏鼠板誤捕的幼貓。圖／動保處提供

北市動保處今天表示，最近救援了不少被黏鼠板黏住的小動物，包括松鼠、小鳥、幼貓等，甚至還有台灣藍鵲，動保處提醒民眾，可以捕鼠籠代替黏鼠板，在捕捉動物的過程中對動物的傷害最低，若真的有使用黏鼠板的需求，可以盡量放在只有鼠類能通過的狹窄通道，避免誤黏其他動物造成傷亡。

動保處表示，動保處過去一至兩周才會接到一件被黏鼠板誤捕的小動物救援案，但日前的周末一天就接到3件，案件量突然增加，這些被誤黏的小動物都是被人放在戶外的黏鼠板黏到，被人發現時往往因為激烈掙扎，全身黏滿黏膠，救援人員費盡心力將這些小動物從黏鼠板解救下來後，還得想辦法將黏膠從動物身上去掉，過程需要數小時，甚至一兩天。

動保處表示，在救援過程中，有些較容易遭受驚嚇的動物，可能在過程中就會因為嚴重的緊迫反應死亡，而鳥類因為骨骼結構較輕巧，更容易因為掙扎導致骨折，動保處提醒民眾如果遇到被黏鼠板黏住的小動物，可以先用麵粉撒在動物和黏鼠板上，避免動物在掙扎的過程中讓沾黏的情況變得更加嚴重，而麵粉對動物的影響和傷害最小。

動保處表示，民眾若有鼠害防制的需求，捕鼠籠是最安全的方式，捕鼠籠的設計在捕捉動物過程中造成的傷害較低，不像黏鼠板會令動物動彈不得，甚至可能因掙扎受傷，如果真的有使用黏鼠板的需求，務必將黏鼠板放在室內，並應選擇鼠類喜好、且僅有鼠類能通過的狹小通道作為放置地點，避免誤傷到其他動物的同時也能增加捕獲害鼠的成功率。

被黏鼠板黏住的大赤鼯鼠，用麵粉才得以脫困。圖／動保處提供
被黏鼠板黏住的大赤鼯鼠，用麵粉才得以脫困。圖／動保處提供
松鼠被黏鼠板誤捕。圖／動保處提供
松鼠被黏鼠板誤捕。圖／動保處提供
台灣藍鵲遭黏鼠板誤捕，脫困後全身沾滿麵粉。圖／動保處提供
台灣藍鵲遭黏鼠板誤捕，脫困後全身沾滿麵粉。圖／動保處提供

北市 骨折 藍鵲

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