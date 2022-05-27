端午搭客運享優惠 首都、台北客運：往返花蓮可省1小時
配合端午節連續假期，首都及台北客運祭出多項優惠措施，包括「台北-宜蘭、羅東」110元，「台北-礁溪」80元，「板橋-花蓮」295元，「南港－花蓮」270元等優惠價，且大客車行駛國道五號、蘇花路段均有優先通行措施，較自行開車預估可節省40-60分鐘，呼籲民眾可多多選擇搭乘客運。
業者說，自6月2日0時起至6月5日24時止，北宜國道客運1570、1571、1572路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價110元（原價131元）；「市府轉運站－四城」全票優惠價100元（原價118元）；「市府轉運站－礁溪」全票優惠價80元（原價96元），北花國道客運1580路線「板橋－花蓮」全票優惠價295元（原價352元）；1071路線「南港－花蓮」全票優惠價270元（原價320元），上述優惠票價約為原價82折至85折。
業者也說，端午連假期間將增開班次，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2-3分；礁溪直達車尖峰班距5分，保證旅客在15-20分鐘之內都可以順利上車；而且使用使用電子票證搭乘臺灣好行冬山河線（宜蘭綠21路線）可享全票半價優惠。
業者提醒，搭配東部地區轉乘優惠使用電子票證搭乘宜蘭、花蓮市區公車或公路客運轉乘北宜、北花國道客運班車，還可再享全票22元、半票11元轉乘優惠，以羅東、礁溪為例，搭乘宜蘭市區281路線至羅東轉運站轉乘1570路線，全票只要88元；搭乘宜蘭市區112路線至礁溪轉運站轉乘1572路線，全票只要58元，約為原價67折至6折。
業者也說，連假期間另有四人同行一人免費專案，針對前往宜蘭、花蓮地區遊玩並使用台灣好行套票或於當地住宿的民眾，凡4人持來回票搭乘1570、1571、1572、1580、1071等國道客運路線，即可享1人國道客運票價免費優待，另於回程檢具台灣好行套票證明、當地合法飯店或旅宿業住宿證明，可再抵退200元。
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