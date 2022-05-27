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酷拉皮卡要下船了？冨樫發文：還有四話 網路聲量直線上升

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image source: Twitter／Hunter x Hunter

文／蔡瓅萱

知名漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER）的作者冨樫義博，因為太常以各種理由休刊停更，被網友戲稱為「富奸」，甚至還演變成拖稿的代名詞。目前《獵人》已休刊三年多，讓許多粉絲忍不住懷疑自己有生之年是否看得到結局。

沒想到就在近日，一個疑為作者「冨樫義博」的推特帳號發出一則「還有四話」的推文，引起眾人熱議。而連載《獵人》的漫畫雜誌「週刊少年」的出版商集英社，也在昨（25）日證實，該推特帳號為冨樫本人。

▲《獵人》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第21名。

image source：人氣動漫口碑排名(分析區間：2022/02/25~2022/05/25）

《獵人》休刊三年多　冨樫突然發文：還有４話

《獵人》最早於1998年開始連載，精彩的劇情吸引到不少忠實粉絲，是許多人從小追到大的作品。長達二十幾年的連載期間，作者冨樫義博常以各種奇葩理由休刊，諸如出外取材、旅行、沒靈感、生病、腰痛等等，讓期待看到新劇情的粉絲們又好氣又好笑，更是被日本網友封為「最常休刊的漫畫家」。

《獵人》目前最新的一話是2018年11月所出的第390話，停更已經超過三年半，創下冨樫自己休刊最久的紀錄。390話的劇情停留在酷拉皮卡一角在貪婪之島登上船，因而「酷拉皮卡什麼時候下船」在粉絲和網友間已變成一個迷因梗，常常被拿來開玩笑或製作各種梗圖。

image source: Meme梗圖倉庫

在5月24日，有網友發現一個疑似為冨樫義博的推特帳號發出一則推文，上面寫著「とりあえずあと4話」（總而言之還有4話），並附上看起來像漫畫手稿的圖片，引起一波討論熱潮。該則推文很快就登上熱搜，很多人質疑是假帳號，沒想到出版商集英社在昨日出來證實，該推文確實為冨樫本人所發。

image source: Twitter／翻攝自冨樫義博

拖稿王富奸發文　網路聲量直線上升

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以觀察到，在冨樫於24日發出推文後，馬上就帶起一波討論熱潮，一天過後熱度更是持續不斷，網路聲量大幅上升。數據圖顯示出網友們對於冨樫何時更新《獵人》都十分關注。

在冨樫發出推文後，臺灣社群網路上也很快就出現相關討論。有網友在PTT發文，表示「似乎開始趕進度了 ，庫（酷）拉皮卡能下船了嗎？」引來許多人留言討論。許多獵人迷紛紛表示「水喔」、「感動」、「我等好久了」，但也有人對於冨樫會更新一事抱持懷疑態度，「假帳號吧」、「你確定他說的是獵人嗎」、「4話是不是要4年啊」、「十年畫一話也是有可能的」。在眾多質疑聲音後，昨日集英社證實推特帳號為冨樫本人，更是引發一波話題。

image source: 翻攝自PTT

除此之外，還有人對於4話就要畫完所有劇情表示懷疑，「四話完結？」、「要爛尾完結了」、「要草草結束了嗎」。更有人直接嘲諷冨樫怎麼會沒有玩遊戲而去畫漫畫，「沒遊戲玩了嗎」、「法環破了嗎？遊戲空窗期？」

image source: 翻攝自PTT

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