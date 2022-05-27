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孩童確診如何觀察照顧 醫提醒出現3狀況需就醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊大緯提醒父母須知道哪些狀況要立即就醫。圖／翻攝自楊大緯臉書
楊大緯提醒父母須知道哪些狀況要立即就醫。圖／翻攝自楊大緯臉書

新冠疫情壟罩全台，許多幼兒也付出生命，醫療仍吃緊，許多家長擔心孩子染疫後該如何處置，國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯表示，須注意退燒之後，精神食慾活動力沒有恢復；要知道重症前驅症狀睡吐快抽，及小朋友整個外觀跟平常相比很明顯的不一樣，就需考慮就醫。

新冠在社區傳開，許多小朋友也確診，楊大緯說，以急診醫師角度認為，父母須明確知道小孩狀況，判斷何時須就醫，臨床上觀察到少部分感染出現熱痙攣及哮吼，這2者在外觀上都是有明顯急性窘迫性需就醫。

發燒症狀最為常見，不過病患量大，不可能人人都待在急診室的留觀區或安排住院，因此在急診初步處置完後症狀有改善，還是會請父母將小朋友帶回家觀察。

楊大緯表示，請教認識的兒科醫師在專責病房所看到，發燒約2至3天症狀會緩解，若小孩身體不舒服，每4至6小時可服用一次小孩體重的一半的劑量藥水，若精神食慾活動力都有恢復就可繼續觀察；若沒恢復可考慮就醫。

楊大緯指出，現在最擔心的是，新冠併發重症甚至腦炎，目前看起來發生機率不高，可一旦發生進程快且猛烈，確實也看到有小朋友失去寶貴生命，面對棘手狀況，父母必須知道什麼較重症前驅症狀，並且及早辨識。

楊大緯說，重症前驅症狀，為睡吐快抽，持續嗜睡、嘔吐、呼吸淺快、抽筋，若有觀察到這樣症狀就要就醫，而父母在照顧感染新冠孩童，相當在意發燒高度，臨床醫師在看發燒高度跟疾病嚴重程度，沒有絕對正相關，反而是不一定燒得起來的才需注意，燒到39度甚至在診間活蹦亂跳的反而比較不擔心，不管如何都須提高警覺。

發燒 父母 醫師

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