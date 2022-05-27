台灣有望組團遊日本？仍卡在這一關

台灣虎航日前開賣日、韓等航線冬季機票引發搶訂熱潮，昨晚日本政府宣布自6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，台灣觀光團入境免篩檢隔離，也引起民眾熱議，能看出國人被關了2年多、欲出國的那顆心似乎已關不住。但觀光局旅行社組團禁令仍未鬆綁，即使日本方面邊境鬆綁，還是得看中央疫情指揮中心何時決定鬆綁台灣邊境管制。

日本政府昨日宣布，自6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，日本首相岸田文雄也說，自由活潑的人類交流往來是經濟社會的本質基礎；今後將觀察感染情況，階段性地按正常的觀光接待做為目標推進。並同意外國觀光客組團申請簽證入境，且台灣被歸類於風險最低的「藍色」組別，未來國人自台灣入境日本，可在日免除篩檢與隔離，但須事先申請簽證，然而觀光局旅行社組團禁令仍未鬆綁。

根據觀光局規定，我國目前仍是暫停旅行社組團出境赴國務旅遊，若旅行社招攬組團赴日旅遊以及銷售旅行團商品，則違反「旅行業管理規則」第49條第18款「經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定」，可依《發展觀光條例》第55條第3項，要求限期改善或開罰1萬到5萬元罰鍰。

觀光局長張錫聰昨日說，已有將泰國、新加坡等國家開放邊境的策略提報指揮中心，目前也在訂定出境、入境旅客防疫指引草案，讓業者能預做準備。他也說，相關草案日前已有討論過3次並提報指揮中心，目前正就意見回復進行修正，盼能盡速獲得指揮中心核定。