婦產醫：確診孕婦若有這11種癥兆應速就醫

新冠肺炎社區化、流感化，讓懷孕婦女風險增加，高雄榮民總醫院婦女醫學部產科主任李如悅指確診孕婦如有高燒39度超過2天、意識變化等11種癥兆，應提高警覺盡速就醫。

李如悅說，中央流行疫情指揮中心規定懷孕超過36周的確診孕婦5月17日起調整為入住加強版集檢所或防疫旅館，以提供密集的評估、照顧，經評估適宜者則可居家照護。但她提醒，孕婦若出現意識變化；心跳每分鐘大於120下，呼吸困難、急促、發紺，胸痛咳血，下肢異常壓痛、腫脹，無食慾、脫水、尿少，身上有非創傷性瘀斑，或高燒39度超過48小時，務必盡快就醫。

她也提醒醫院端，急診收治確診孕婦時，研判若有肺炎、血氧降低、敗血症、休克等徵象，或有產兆，胎兒生長遲緩、胎盤功能異常、早產、胎動減少、多胞胎等狀況，要特別注意及收住院。

她另表示，確診孕婦在投藥部分，據婦產科醫學會建議，Paxlovid藥物要在確診症狀開始之後5天內用於預防感染或輕症上。孕婦如果有藥物過敏史、嚴重的肝腎功能異常，或未滿12歲、未滿40公斤，或有些控制不佳的HIV感染都不合適。

服用Paxlovid可降低感染重症，但會有味覺失常、腹瀉、高血壓、肌肉疼痛等副作用，據文獻顯示，88%至90%Omicron感染者發生重症比率約0.2%至3.1%，死亡率更低0.045%至0.69%，孕婦特殊族群重症死亡率比一般族群高1.5至2倍，高齡、懷孕後期、肥胖、慢性病、未完成疫苗接種都是危險因子。

李如悅指目前藥物相關安全性沒有人類直接資料，但動物實驗發現並無不良發展結果，除非劑量10倍以上會影響胎兒體重。因此有中度以上腎功能異常者，劑量要做調整，除此，Paxlovid會與其他藥物交互作用，一定要諮詢醫師。