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豪雨特報慎防劇烈天氣 吳德榮：明天傍晚起明顯好轉

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豪雨特報慎防劇烈天氣 吳德榮：明天傍晚起明顯好轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部及宜蘭地區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水；連日降雨，山區慎防坍方、落石。

豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨滯留鋒雲帶通過台灣上空，強對流雲在其中發展，伴隨較強降水回波，各地有降雨，以苗栗、台中沿海及南部山區雨量最多。

他說，今天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨，有中小尺度對流系統發展的機率，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，亦應防範多日大量降雨帶來坍方、落石、土石流的威脅。北部20至27度，中部23至31度，南部23至32度，東部21至30度。

吳德榮說，明天滯留鋒逐漸北移，局部地區仍有較大雨勢，需持續注意；明天傍晚起明顯好轉。 周日、下周一滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面的中、南部易有對流發生；背風面的北部、東半部晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；各地氣溫大幅回升，熱如盛夏，高溫將升至34度以上。

吳德榮表示，下周二、下周三滯留鋒再度接近，受其邊緣影響，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間亦有局部短暫降雨的機率。下周四滯留鋒北移，台灣在暖氣團內，天氣暖熱、午後雨。

今天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

吳德榮

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