鋒面暴雨肆虐 台中海線多處驚傳淹水災情 1車拋錨路中
受鋒面過境影響，台中海線昨晚下起滂沱大雨，多處傳出災情。沙鹿、清水區晚間多處傳出路面積水、土石泥流等災情，甚至1輛車在中山路中拋錨，導致該路段塞車；清水警方隨即於現場設置封鎖線，疏導交通，提醒用路人避免進入該路段，以免發生危險。
台中市受鋒面影響，晚間雨勢不斷且有間歇性大雨，海線地區更是多處傳出災情，幸無人傷亡。沙鹿區晚間20時許，斗抵里沙田路、天仁街口北上車道，因瞬間豪雨沖刷，土石泥流順延沙田路而下，影響最外側兩線車道，警方已封閉現場，僅開放最內側車道通行。
清水分局指出，晚間20時23分左右，沙鹿區中山路462號、472號、474號、482號、493-13號、618號，因豪雨造成大面積積水、其中一部車輛拋錨於路中導致塞車；警方隨即通知清潔隊疏通淹水，並隨後移除封鎖線、交通錐，於晚間21時30分左右，恢復正常交通。
清水區晚間21時許也傳出土石泥流災情。於客庄坑口宮旁(海甲路海風產業道路)，因瞬間降雨沖刷，造成土石泥流順沿海甲路而下，警方隨即設置封鎖線及三角錐示警，並請用路人改道。
另清水港埠路、海濱路口，晚間22時許也因豪雨，導致路面積水約一個輪子高，警方亦封鎖該路段，並派員疏導交通，通報警廣台中台，廣播用路人改道通行。
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