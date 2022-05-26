陸蟹產卵季成路殺「祭」 環團籲政府改善道路設計

陸蟹產卵季節即將到來，很多陸蟹因要經過車道至海中產卵，被汽機車路殺。根據環團調查，墾丁香蕉灣沙島路段一年被路殺的陸蟹就有三千隻，而陸蟹被路殺後，其他動物也會上去撿食，導致二次路殺，對生態有全面的影響。時代力量立委陳椒華今與環團舉行記者會呼籲，政府不要口惠而不實，應立刻改善道路設計與棲地管理。

陳椒華指出，政府在道路建設上面有很多的經費，但是在墾丁陸蟹的保育工作上並沒有用心，如2019年交通部公路總局第三區養護工程處，記錄施工過程之微電影「護蟹任務」，獲得美國短片競賽及美國金勳章獎等殊榮，銓敘部還給予表揚，結果今年就發生道路工程嚴重阻礙陸蟹動線的事件，顯然在施工的設計跟管理上，並沒有考慮陸蟹的生態。

屏東環保聯盟代表洪輝祥表示，據調查，除墾丁香蕉灣沙島路段一年被路殺的陸蟹有3千隻，過去在其他路段的調查如茶山路段，44天就發現7653隻被路殺的陸蟹，墾丁國家公園範圍內的陸蟹需要更積極的保育工作，他也提到，過去陸蟹族群可能有百萬隻等級，但現在大概剩下過去的百分之一，保護陸蟹不是畫個保護區就好了。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，環保團體希望台26線在香蕉灣與港口溪河口，分別架高2公里及500公尺路廊，所需經費也不高，而且還可以成為「指標」，改變對交通單位不斷開發惡名。長期研究墾丁陸蟹的博士劉烘昌表示，陸蟹無法順利到海中產卵，代表陸地與海洋的營養流被截斷，道路阻隔之後，再補救設置陸蟹廊道未必可以成功，公路總局的道路如果是主要的阻礙，就有責任提出有效的因應對策。

曾是國家公園保育員的高雄市議員林于凱建議，應該針對陸蟹有整體的保育計畫，針對不同區域的陸蟹遇到的問題制定對策，編列預算實質保育。

墾丁國家公園代表回應，從資料看，路殺確實是全時段在發生的，希望公路單位在進行工程的時候，應採納專家的意見。公路總局代表表示，今年會進行試驗性的廊道，試驗哪一種的廊道有最好的效果，未來進行施作。