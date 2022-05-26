癌友推動癌症新藥多元支持基金 減輕自費新藥負擔

立委劉建國、蘇巧慧今天舉辦推動台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF立法公聽會，仔細聆聽台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟發言。包括台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會等多個病友團體和醫界、公衛專家共同呼籲政府，應儘速成立台灣癌症新藥多元支持基金，在健保體制外另籌財源，以減輕癌症家庭必須自費新藥的經濟負擔。

【中央社／台北26日電】

癌症新藥費用高昂，病友及家庭常面臨龐大醫療支出。民進黨立委劉建國等人今天舉行「推動台灣癌症新藥多元支持基金」立法公聽會，盼仿效英國制度設立癌症新藥基金，在健保體制外另籌財源，減輕癌友負擔。

民進黨立委劉建國、蘇巧慧、余天今天共同舉行「推動台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF立法」公聽會，並邀請台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會、台灣全癌症病友連線等團體，以及學者專家與會。

劉建國表示，近年來台灣罹癌人數不斷上升，但病友等待新藥獲得健保給付的空窗期，加上癌友家庭龐大的醫療費用支出，往往苦不堪言，政府應盡速解決癌友面臨新藥困境的問題與需求。

英國有癌症藥品基金（Cancer Drugs Fund,CDF），劉建國表示，病友團體與專家學者自主研究，參考英國制度與台灣現況提出「台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」規劃構想，在健保體制外另籌財源，為癌症家庭減輕負擔；今天公聽會凝聚立法共識後，他也會盡快提出修法草案。

蘇巧慧提出，近年來癌症治療的新藥新科技發展迅速，加上台灣將於2025年進入超高齡社會，人口結構劇烈改變，政府應投注更多資源在癌症健康。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，健保署雖陸續提出多項改革方案，但癌症新藥等待健保給付的時間，仍遠高於其他新藥，且往往只有部分適應症能獲得給付。

蔡麗娟表示，美國總統拜登（Joe Biden）於3月1日國情咨文中提到，終結癌症必須投入國家資源，讓癌症成為可治療的疾病，提供病人和家屬更多支持；癌症長期高居台灣10大死因首位，政府應以國家戰略的思維，思考創新制度，盡速成立癌症新藥多元支持基金，降低癌症家庭的經濟負擔，縮短癌友與新藥的距離。

台灣全癌症病友連線理事長吳卉汝指出，癌症新藥基金不僅能減輕癌症家庭負擔，更有蒐集真實數據功能，與健保審議制度相輔相成；不過未來基金應由非健保的第三方獨立機構運作，避免與健保制度疊床架屋，反而導致新藥給付曠日廢時。