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滯留鋒面還在 氣象局：​今晚到明天白天仍有明顯雨勢

聯合報／ 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
氣象局說，今晚到明天白天西半部仍要防大雨、局部地區有豪雨的可能。報系資料照／記者侯永全拍攝
氣象局說，今晚到明天白天西半部仍要防大雨、局部地區有豪雨的可能。報系資料照／記者侯永全拍攝

氣象局發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方、落石。

氣象局說，今晚到明天白天西半部仍要防大雨、局部地區有豪雨的可能。西南風增強，中南部降雨會較明顯。雷雨胞通過時，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

雖然今天白天有些地方看起來雨變小了、甚至出現沒下雨的空檔，氣象局說，滯留鋒面其實還在，今晚到明天白天仍會有波明顯的雨勢。西半部地區要留意，在對流雲通過的時候，容易有短暫性的大雨、不排除局部豪雨，尤其隨著西南風增強，中南部在今天晚上到明天雨勢會比較明顯。　

氣象局說，目前預計明天晚上之後，鋒面會漸漸離開。周六開始天氣有望逐漸好轉。

雨情提醒。圖／氣象局提供
雨情提醒。圖／氣象局提供

氣象局 豪雨 大雨特報

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