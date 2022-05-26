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台北高雄血庫急缺 恐撐不到4天

中央社／ 台北26日電

台北、高雄鬧血荒，血庫只能再撐3.6至3.8天，A型血缺得最嚴重，只夠用2.5至2.9天，其他血型同樣面臨急缺或偏低問題。捐血中心提醒，確診者或接觸者隔14天就可回歸捐血行列。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午，全台血庫只夠用4.5天，其中A型血急缺，僅夠用4天，B型、O型及AB型偏低，分別剩下5.5天、4.3天及5天。

細看各捐血中心，高雄地區最缺，只能撐3.6天，其中A型、O型及AB型都急缺，只能再夠再撐2.5天至3.7天，B型也只剩下4.7天；台北血庫僅剩下3.8天，同樣面臨急缺問題，O型、A型及AB型血缺得最嚴重，僅能再撐2.9天至3.8天，B型4.9天；台南及台中血庫還有4.8至5.3天，新竹則有5.8天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏今天接受媒體聯訪時表示，自從4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，國內血庫用量持續吃緊，以台北捐血中心為例，近期甚至曾出現北北基宜蘭花蓮地區一天只募集到600、700袋血，但事實上，血庫每天需要供應2200袋給醫院使用。

劉俊宏說，現在血庫缺口很大，對於醫療體系而言，真的比較危險，各大醫院都在提高患者供血條件，必須透過用血條件趨於嚴謹，才可應付血液使用量。近期台灣民眾經歷排隊買快篩、等PCR之苦，「這些病人也很辛苦要排隊等血液」。

劉俊宏呼籲，民眾挽袖捐熱血，據COVID-19暫緩捐血規定，確診者若為有症狀者，在痊癒後，需暫緩捐血14天，無症狀者從確診日算起，14天後就可以再次捐血；密切接觸者則需要在最後接觸日起計算，暫緩捐血14天；國外入境者，自入境後，同樣需要暫緩捐血14天。

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