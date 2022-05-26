聖基會心靈環保講座 教如何化危機為轉機

現代人生活忙碌，面對瞬息萬變的世界，如氣候變遷、疫癘流行或戰爭動亂等外在環境的變動，常會影響人心起伏。聖嚴教育基金會28日下午2點到4點，在集思交通部會議中心國際會議廳舉辦「面對的勇氣，化危機為轉機」，教導如何面對不安與恐懼，歡迎透過直播觀看。

主辦單位表示，「好心好世界、心靈環保系列對話」講座訴求只要每個人做好心靈環保，時時保持內心的平安和寧靜，遇事「面對它、接受它、處理它、放下它」，就能安頓身心，化危機為成長的契機，轉心，轉念，轉世界。

28日舉辦的「面對的勇氣，化危機為轉機」講座，由資深媒體人楊月娥主持，並邀請法鼓山僧眾服務院人資室室主常耀法師、中央氣象局科技中心主任洪景山、榮總博士後研究員周映岑共同與談。

講座當天提供直播連結 https://youtu.be/YFoQ4MvTwDU ，另外，系列講座其他場次：第一場後疫情時代，如何安己安人？第二場生活處處皆是禪，安心從自己做起，可上YouTube觀賞。

聖嚴教育基金會成立宗旨是推廣聖嚴思想。主辦單位指出，聖嚴師父曾開示「我的理念就是人間淨土」及「提升人品是人間淨土，那是心靈環保裡頭的。」為了承擔師父的期待，基金會去年10月起啟動「智慧傳承、法燈不滅」共讀會，邀請民眾一同深入聖嚴法師著作，領會「心靈環保」意涵，進而開展建設人間淨土行動。

「好心好世界、心靈環保系列對話」是共讀會的階段成果呈現，藉由法師、聖基會代表與共讀會代表三方對話，探討心靈環保的本質與運用，並以主題式交流分享，將法燈的光亮散布給更多民眾。