udn「粽粽有禮」 狂送7-11千元商品卡

又到了粽葉飄香的時候，每到端午節就會展開一場南北粽之爭，各自有擁護者，不管您喜歡口感軟黏的南部粽；又或是粒粒分明的北部粽，最重要的是與親友齊聚歡度節日的氛圍！今年聯合新聞網也推出「udn 粽粽有禮」活動邀您一起同樂，即日起至6月5日，只要下載udn News APP並至活動頁面登入會員，即有機會獲得 7-11商品卡 $1,000免費帶回家！

udn「粽粽有禮」下載App_送7-11千元商品卡。圖片提供／聯合線上

端午節是華人文化中重要的傳統節慶，「端」這個字有著開端的意思，而在農曆中「午月」則是五月的另一個說法，因此端午節定在每年農曆五月初五。相傳一年之中只有在端午節「正午十二點」的時候，才可以將雞蛋直立在地上不會倒，立蛋成功的人就能在接下來一整年獲得好運喔！今年為了歡慶端午節到來，聯合新聞網也特別準備了 7-11千元商品卡要散播好運給廣大讀者們，感謝大家的支持。

即日起至 6 / 5 日止，只要下載udn News APP並參加「udn 粽粽有禮」活動，即可獲得抽獎資格。活動結束後將統一抽出幸運得獎者，送出 7-11商品卡 $1,000！陪伴您歡度熱鬧的端午佳節，趕緊把握機會參加活動，免費帶走超商千元商品卡讓您自由選購！

活動步驟