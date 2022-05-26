虎航「798機票」開賣第二天默默放票 網回報：今天好買多了

昨(25)日虎航自上午10點開賣冬季班表機票，推出日韓泰798元的未稅單程機票，大量民眾塞爆網頁。此優惠只到今日晚間23點59分為止，而今日網頁較昨日順暢，許多民眾也順利搶到優惠機票。

昨日開賣的單程未稅798元機票讓虎航官網大當機，活動只到今日23點59分，許多民眾在今天順利買到票。虎航本次開賣航線包括，桃園到東京成田、東京羽田、大阪關西、岡山、福岡、沖繩那霸、首爾仁川、釜山、曼谷廊曼；高雄到東京成田、大阪關西、福岡、沖繩那霸等多條航線，需同時購買去回程機票。根據過往經驗，虎航在特價期間會不定時放票，還沒搶到的民眾先不用氣餒。

臉書粉專「台灣航空福利站」發文提到，今天比昨天好買多了。許多網友也分享，「早上7點多的時候，各地都有不少早去跟晚回的班次放出798特價票，這回算是相當有誠意的促銷了！」、「買到了，明年二月大阪」、「五點多超多，我嚇一跳」、「大家好勇敢，我不敢下手，怕到時候回來要隔離很麻煩」。