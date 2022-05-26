物理治療師法關鍵修正條文 衛環委員會保留送朝野協商

立法院社會福利及衛生福利委員會今審查「物理治療師法部分條文修正草案」，針對放寬物理治療師執業不受醫囑等限制進行研議。由於此草案修正引發物理師、復健科醫師等各界關注，衛環委員會經上午討論，爭議較多的物理治療師執行業務是否須依醫師開具的診斷、照會醫囑進行，該第12條修正草案予以保留，而整部修正草案仍正式送出委員會，但要求衛福部研擬院版修正草案，於朝野協商再進行討論。

現行「物理治療師法」第12條規定，第一款規範八項物理治療師業務，包括物理治療的評估、測試，物理治療目標及內容擬定，操作治療，運動治療，冷、熱、光、電、水、超音波等物理治療，牽引、振動或其他機械性治療，義肢、輪椅、助行器、裝具的使用訓練及指導，其他經中央主管機關認可的物理治療藥物，第二款為物理治療師執行業務，應依醫師開具的診斷、照會醫囑為之。

衛福部次長石崇良說，為因應民眾愈來愈多元的服務需求，讓物理治療師發揮專業及功能，且避免涉及違反第33條規定，因若違反第12條第2款，將處2年以下有期徒刑，得併科新3萬至15萬元罰金，因罰則很重，「物理治療師法」有需要進行修正。

立委蘇巧慧針對第12條第2款提出兩種修正版本，一為「物理治療師以疾病治療為目的，執行前項業務，應依醫師開具的診斷、照會醫囑為之。」二為「物理治療師執行業務，應依醫師開具的診斷、照會醫囑為之。但非以疾病治療為目的者，不在此限。」

委員會上包括立委賴惠員、邱泰源、蘇巧慧、莊競程、吳玉琴、陳瑩、洪申翰、林為洲、邱顯智初步共識是採用，第二版本「物理治療師執行業務，應依醫師開具的診斷、照會醫囑為之。但非以疾病治療為目的者，不在此限。」不過，衛環委員會最後仍決議，將各版本及修正動議都予以保留送出委員會，進入朝野協商程序。

立委洪申翰說，衛福部應邀集各界代表舉行會議，廣納各界意見、尋求共識，研擬院版修正草案，於朝野協商再進行討論。石崇良予以承諾。

針對此次修法，復健科醫學會等共20個團體日前發出聲明指出，要物理治療專業人員站在診斷病情的第一線，在未受醫師全備訓練的狀況下，擔當醫師的職責，若修法前無充分溝通，獨斷立法，台灣醫療體制將面臨崩解，讓今天修法備受關注，出席立委均不斷提到，有不同立場團體看著立院直播，修法時無不間顧各方權益及利益，期望找到平衡點。