清冠一號隨便吃反腹瀉掛急診 醫師：染疫也要評估才用

新冠肺炎本土疫情持續延燒，許多民眾擔憂染疫紛紛透過管道自行購買中藥「清冠一號」，當作保健服用。但「清冠一號」可不能隨便喝，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方就表示，有些民眾自行服用清冠一號，但因為藥性太涼，反而一直腹瀉而掛急診，因此必須由中醫師看診評估後再服用。

前主播蕭彤雯日前在臉書發文指出，自己在未染疫的情況下，不小心喝了清冠一號藥方，反而因為身體太寒而出現類似感冒的症狀。不過不只沒染疫的民眾不可隨意將「清冠一號」當作保健茶飲外，就算染疫，也不能隨便服用。

陳麒方表示，一般大眾所知的新冠肺炎輕症會出現疲憊、低熱；中症會有咽喉乾痛、鼻塞、流涕、喘促等上呼吸道症狀；重症就是各種的肺炎、甚至嚴重感染的敗血症狀。

但從中醫觀點來看，疫病在不同地區、不同時期的流行與轉變，外感時疫的「疫毒」有不同病理特性，不管是瘟瘧、瘟毒、濕毒、寒濕疫、或是風熱毒，依據毒性強弱與人體正氣反應，從輕症到中、重症，會有不同程度的病理表現；因此就算是新冠肺炎，在不同地區也會有不同的表現。

陳麒方表示，例如新南向國家，由於當地氣候炎熱，因此民眾若染新冠肺炎，通常以熱症方式表示，而因此以良藥為主的清冠一號在當地賣得非常好。但是台灣較為濕冷，民眾若感染新冠肺炎，不一定會以熱症表現，要是一味服用清冠一號，反而導致身體虛寒，咽喉鎖緊的狀況會更嚴重，甚至會腹瀉或是高燒不退。

陳麒方以自己臨床診療為例，一對分別為40多歲和30多歲的兄弟染疫，輕症在家隔離，服用家人透過管道拿到清冠一號。沒想到弟弟吃完症狀減輕，但哥哥不但吃了沒好，症狀拖了一個多禮拜，還容易喘，因此一到自主管理期間就前往中醫求診。另外，也有許多病患因為自行服用清冠一號，反而不停腹瀉，輕症到最後變成掛急診。

他說，清冠一號適合發病當下熱性體質，例如出現口乾口苦、身體烘熱、煩躁等上火狀態者；若非這些症狀，則建議不要服用。

由於目前政府開放染疫後的中醫視訊診療，而清冠一號治療處方多從「傷寒論」與「溫疫論」等醫籍出現的古典名方來化裁治療，因此不論是柴胡解毒湯或是敗毒散、葛根湯、銀翹散、麻杏石甘湯、麥門冬湯、白虎湯或青龍湯系列也都可以用於治療，民眾可找醫師開立合適的保養、治療處方。