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家有確診者如何消毒？ 專家教眉角「同一方向擦拭最好」

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
防堵病毒，要做好個人衛生防護，定期使用漂白水清潔消毒環境，但漂白水不可跟醋或酸性清潔（洗）劑或鹽酸等一起使用，否則會產生有毒「氯氣」，對人體造成傷害。聯合報系資料照
防堵病毒，要做好個人衛生防護，定期使用漂白水清潔消毒環境，但漂白水不可跟醋或酸性清潔（洗）劑或鹽酸等一起使用，否則會產生有毒「氯氣」，對人體造成傷害。聯合報系資料照

疫情持續高檔，當家裡有確診者，居家照護居家隔離結束後，空間該如何消毒？信義居家分享，利用最容易取得的漂白水以適當比例稀釋，成為簡易的消毒用品，若還是不放心，可找專業消毒廠商到家中消毒。

如果家中有人確診或是自主隔離，空間消毒成為每個家庭最關心的事，信義居家表示，若是小範圍空間，例如門把、桌面、座椅等，可使用酒精消毒擦拭，若是大範圍空間且易染病菌的地方，則可自製簡易消毒清潔劑。

每天用漂白水與冷水1比100的比例稀釋漂白水，可用於消毒傢俱、廚房；浴室或馬桶表面則使用 1比10 的比例稀釋漂白水，要特別注意漂白水屬於強力清潔劑，使用時避免和其他清潔用品混用，也要注意擦拭物品的材質是否會腐蝕。消毒時也要戴上手套及口罩確保安全，使用後立即以垃圾袋打包好丟除。

而消毒擦拭方式也有眉角，信義居家表示，舉例來說，清潔時如果將抹布來回擦拭，過程中反而會將附著在抹布上的細菌及病毒，再次附著在清掃處，造成細菌大面積擴散，因此清潔時最好「朝同一方向擦拭」，且清潔與消毒的抹布務必分開，以免有交叉感染的風險。

此外，居家照護者使用的床單、被套、窗簾等軟件，也都須清洗更換；使用過的馬桶表面易沾染尿漬、糞便，應先把座墊掀起，使用清潔劑清潔內部，再刷洗馬桶座和其他縫隙，一般人常忽略的馬桶外側底座，也應沖洗乾淨。

而若要更全面性的消毒，也有民眾找專業廠商，室內30坪空間約4500元。

3-5ppm漂白水配製方法。圖／疾管署提供
3-5ppm漂白水配製方法。圖／疾管署提供

馬桶 居家隔離 居家照護

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