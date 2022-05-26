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法國第4度擔任台北國際書展主題國 烏克蘭首度參展設館

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2022台北國際書展「一起閱讀趣」6月2日至7日在世貿開展，邀請法國第4度擔任主題國。左起歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、台北書展基金會董事長林訓民、文化部政務次長李靜慧、法國在台協會學術合作與文化處處長柯柏睿（David Kibler）、台北歌德學院圖書資訊中心主任王惠玫。圖／文化部提供
2022台北國際書展「一起閱讀趣」6月2日至7日在世貿開展，邀請法國第4度擔任主題國。左起歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、台北書展基金會董事長林訓民、文化部政務次長李靜慧、法國在台協會學術合作與文化處處長柯柏睿（David Kibler）、台北歌德學院圖書資訊中心主任王惠玫。圖／文化部提供

2022台北國際書展「一起閱讀趣」6月2日至7日在世貿開展。本屆由法國第4度擔任主題國，法國在台協會、法國國際出版協會及信鴿法國書店共同策劃，以「我閱讀，故我在」為精神標語，預計展出80家出版社、共計2000本書，並精心打造三大特展及專屬沙龍，全面展現法國的藝文面貌。

法國主題國「我閱讀，故我在」取自近代哲學之父笛卡兒名言「我思，故我在」。主題國三大特展「追憶‧普魯斯特」（À la recherche de Proust）、「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐‧勒帕吉漫畫原稿展」（Éclats d’explorations : traversée des œuvres d’Emmanuel Lepage），以及經典作家珍稀手稿展示，包含法國浪漫主義女性代表作家喬治・桑、《鐘樓怪人》作者維克多・雨果與《基度山恩仇記》作者大仲馬的創作手稿。

而為展現近來法國有聲書的蓬勃發展，也邀請法國及台灣的資深講者以「聲音經濟向前走—法國與台灣有聲書現場」為主題進行專業論壇。

法國在台協會學術合作與文化處處長柯柏睿（David Kibler）表示，法國主題國除了現場展示，也有許多場外延伸活動，如6月2日至30日在國家圖書館的「法國新書精選展」；6月25日至10月16日在台南市美術館，展出法國凱布朗利博物館策劃的《亞洲的地獄與幽魂》。

而在6月期間，全台共30家書店響應法國月「Je lis, donc je suis我閱讀‧故我在」活動，除了展示法國主題選書，買書也有機會獲得筆記手札或文青帆布袋好禮。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）介紹歐盟會員國的展覽，歐盟館由奧地利、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙與斯洛伐克共同展出，以「品味歐洲」為主題，呈現歐洲各國風味料理及豐沛藏書。

首度在書展設立的烏克蘭館，將展示已翻譯成德文及中文的烏克蘭出版品，並精選15幅具代表性的烏克蘭插畫家作品於「與烏克蘭同在圖像創作展」展出。

文化部政務次長李靜慧表示，感謝國際單位的支持，讓台北國際書展「繼續國際」。她指出，台北國際書展3年來深受疫情影響，實體書展2年的停辦及今年的續辦，讓大家深刻思考許多問題，如文化部、書展基金會、出版社、員工、讀者及與國際間的關係。在疫情影響下，如何彼此理解與對待；疫後的書展如何與讀者、國際及持續接觸，都是未來必須思索的問題。

「我們將以戒慎而不恐懼的態度，更謹慎的讓30屆台北國際書展順利圓滿」。李靜慧表示，文化部會持續聽取各界的意見，期盼在嚴謹的防疫措施、謹慎的態度下，讓工作人員安全工作、讀者安心進場。

●2022年台北國際書展預計結合端午節慶氛圍，現場備有御守、書展提袋等好禮，不限金額限量發送。此外，為鼓勵民眾於書展消費，文化部將加碼發行20萬張、面額100元，價值2000萬元的購書抵用券，限量提供入場讀者、消費滿額贈送，以及支持參展業者辦理行銷活動，刺激購書買氣；無法至現場參與的書迷，亦可透過線上書展（https://tibeonline.tw/）觀賞，一同感受蓄積兩年的出版能量。

2022台北國際書展「一起閱讀趣」6月2日至7日在世貿開展，邀請法國第4度擔任主題國。記者會現場陳列法國主題國精選書籍。圖／文化部提供
2022台北國際書展「一起閱讀趣」6月2日至7日在世貿開展，邀請法國第4度擔任主題國。記者會現場陳列法國主題國精選書籍。圖／文化部提供

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