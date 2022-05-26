處女膜正名 民團呼籲政府積極處理

台灣女人連線上午在立法院舉行「處女膜正名 社會有共識 政府要行動」記者會，呼籲政府應對具有父權眼光與汙名的「處女膜」正名，並公布網路徵名結果，表示網路上有88.93%贊成重新命名「處女膜」，贊成者中有38.9%認為應該正名為「陰道冠」、27％的人認為應改為「陰道膜／陰道前膜」、另有15.76%的人認為應改成「陰道瓣」。台灣女人連線等團體將拜會衛生福利部提交行動宣言，提供民眾對支持處女膜正名的連署，要求政府積極回應與處理合適名稱的共識，矯正長久以來對女性身體的父權眼光與汙名，並破除對女體「美」的迷思。