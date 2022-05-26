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台鐵端午不休假了 交通部協調海陸空加強疏運
今年端午連假將為6月3日至5日，共3日，台鐵工會日前發起依法休假連署引發外界關注，所幸工會昨日宣布將取消該行動，台鐵將如期投入端午連假疏運，但目前訂票率不到2成。
端午連假將台鐵加開各級列車70列，含西線13列、東線50列、南迴線7列，其中包括6列是台東縣府及花蓮縣府申請加開的返鄉、返工專車，但據了解，台鐵加開班次中大多都是平時周末會加開之班次，實際運量跟平時周末差不多，目前訂票率不到2成。
台灣高鐵則加開39班次列車，南下27班、北上12班，總計五天提供757班次，會依實際旅運情況啟動臨時增開班次疏解民眾需求。
國道客運部分，行經國5的路線預計開行1470班次、西部國道路線則是5750班次，視人潮狀況增班因應。公路總局也祭出轉乘優惠，6月2日至5日，87條國道客運享平日優惠價或原票價85折；轉乘優惠部分，民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵在10小時內轉乘在地公路客運市區客運，提供基本里程一段票免費。
海運部分於端午連假期間提供11條航線共537航次，能輸運13.8萬人；空運國內航線則提供1494架次，可載運約14.7萬人。
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