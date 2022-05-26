疫情下竟發生殘忍「宅配棄養」 懷孕兔媽急救挽回一命

新冠疫情延燒，民眾減少社交接觸下，竟出現離譜的「宅配棄養」！社團法人台灣愛兔協會的高雄愛兔之家，日前收到一個從屏東寄出的紙箱包裹，打開後赫然發現裡面裝了一隻活生生的兔子，緊急將牠送醫，發現嚴重脫水、營養不良且懷有身孕，所幸醫治後無大礙，至今持續休養中。

台灣對於「特殊寵物」（犬貓之外的寵物）缺乏管制，導致銷售和運送亂象層出不窮。事實上，中華郵政、黑貓宅急便等宅配業者，皆規定不接受民眾寄送活體動物，但仍有人違規將小動物裝進包裹寄送，而貨運員也未盡職責拒收，依舊將包裹運送至指定地點。

《動物保護法》第9條也規定：「運送動物應注意其食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害」。

愛兔協會公共事務組長林樵表示，上月收到該民眾使用黑貓宅急便寄來的包裹，託運單僅寫「兔籠加兔子用品」。包裹註明了寄件人的電話與地址，志工在收到包裹後立刻撥打電話，但對方接起後，一聽到是愛兔協會的來電，就直接掛掉電話，後續也不再接聽來電。

由於運送過程未提供水份，兔子就醫發現嚴重脫水、營養不良及免疫力差。醫院為兔兔施打皮下點滴並開立口服營養劑，由志工帶回照顧。之後一個月，兔兔的營養狀態逐漸恢復，後來更發現懷有身孕，於本月產下4隻兔寶寶。雖然兔媽媽身體狀況尚未回到正常標準，還是努力照顧著孩子。

林樵表示，民眾用貨運方式將兔子寄至愛兔之家，且不願與協會溝通，是很明顯的棄養行為。協會已通報高雄市動物保護處，但至今超過一個月的時間，每次詢問官方，都只獲得「公文處理中」的回應。

協會認為，動保處應有權判定是否為棄養，但當志工詢問承辦人員，此案件是否可直接判定為棄養案來偵辦，承辦人員卻告知「沒有經過法院判定，沒辦法確定是棄養」。