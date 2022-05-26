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高鐵去年總運量減少24.07% 保持無傷亡事故紀錄

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣高鐵去年全年輸運4346萬人次，運量較前一年的5724萬人次減少24.07%。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵去年全年輸運4346萬人次，運量較前一年的5724萬人次減少24.07%。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵公司今天上午召開今年度股東常會，並指出，營運持續新冠肺炎疫情影響，去年全年輸運4346萬人次，運量較前一年的5724萬人次減少24.07%；在營運安全方面，去年台灣高鐵仍保持無傷亡事故之優良紀錄，全年平均發車率扣除不可抗力之影響後達100%。

高鐵公司說，2021年為高鐵營運第15年，由於疫情更加嚴峻，台灣於5月進入三級警戒，高鐵亦隨之實施短期減班計畫，11月上旬才恢復至疫情前之班次規模。全年共開出46792班次列車，較2020年53076班次列車減少6284班次；座位利用率49.88%，較2020年的56.94%減少7.06%。2021年整體輸運7569百萬延人公里，較2020年減少23.64%。

高鐵公司也說，2021年疫情更為嚴峻，對營運衝擊幅度超過前一年；高鐵身為台灣西部走廊重要運具，雖今年疫情對公司影響程度未明，台灣高鐵公司除落實防疫措施、為旅客打造安心的乘車環境外，更將持續力行開源節流、精進各項營運與服務措施，強化公司體質。

高鐵公司說，在供給面，導入智慧化科技、強化維運效能，以確保服務品質；在需求面，透過提升離峰班次產值、優化票證使用便利性、強化數位客服、加強與運輸同業合作及旅遊異業結盟等策略，精進營收管理效果。同時，也將密切觀察疫情發展，接續去年之策略，適時推動旅運振興方案，在邊境管制的環境下，提升高鐵數位服務與票務銷售便利性，並發展會員經濟，以確保公司經營成果。

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