大眾運輸運量銳減 4月捷運客運量較去年大減27.4％

近幾月受到本土疫情衝擊，大眾運輸運量銳減，根據主計總處國情統計通報顯示，今年1~4月捷運客運人次減16.4%，高鐵、台鐵各減14.4%及17.7%。

主計總處表示，依交通部統計，今年1~4月捷運客運量2.2億人次，平均每日181萬人次，較去年同期減16.4%，客運收入亦減16.0%。就各月走勢觀察，1~3月延續去年本土疫情爆發後的縮減走勢，各月分別年減15.5%、14.3%及8.5%，4月又因國內Omicron變異株疫情升溫，客運量再度下滑，較上年同月減27.4%。

就各捷運公司運量觀察，今年1~4月各線客運人次皆減，其中運量規模最小，僅占總客運量0.6%的新北捷運，減幅23.0%最大，高雄捷運（占6.9%）及運量最大的台北捷運（占88.8%）分別減18.7%及17.6%，桃園機場捷運（占2.3%）則減11.7%。

此外，高鐵及台鐵客運亦受疫情影響，資料顯示，今年1~4月客運量分別為1,700萬及5,600萬人次，較去年同期各減14.4%及17.7%。觀察各月消長趨勢，兩者亦皆以4月的減幅最大，分別較去年減27.9%及27.1%。