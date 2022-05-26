快訊

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

櫃姐急減重 卻招來嚴重掉髮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
急速減重引起嚴重脫髮，並以接髮及染髮加以掩飾，對已受傷的毛囊形成二次傷害。照片／張祺璋醫師提供
急速減重引起嚴重脫髮，並以接髮及染髮加以掩飾，對已受傷的毛囊形成二次傷害。照片／張祺璋醫師提供

體態圓潤的25歲櫃姐，不想當個小胖妹，因此急速減重20多公斤，沒想到卻引起嚴重掉髮，不僅頭髮變稀疏、髮際線變寬，連頭皮都看得見。外科頭皮醫師張祺璋即提醒，利用錯誤節食的不當減肥，造成營養缺乏所引起的脫髮非常難治療，愛美減肥卻需付出代價，當心得不償失。

原本這位櫃姐有著一頭烏黑亮麗的秀髮，但因體重有近80公斤，常有人偷偷叫她「小胖妹」。為求外表更有自信，近一年多來，她開始做飲食控制加上口服藥物，希望達到減重的效果。結果雖然瘦了20多公斤，但是卻出現大量掉髮，髮際線變寬，連頭皮都看得見。

在前往「樂活健康診所」接受外科頭皮醫師張祺璋看診前，因頭髮太過稀疏，又生長過慢，她為求外表正常，還又自掏腰包找坊間業者進行接髮及染髮，希望能讓髮量顯得蓬鬆，以掩蓋嚴重掉髮，免得被迫戴上假髮，外觀上顯得異常，容易引起客人的異樣眼光，尤其疫情期間，更要避免動輒影響銷售業績。

張祺璋指出，以急速減重或利用錯誤節食的不當減肥，造成短時間體重大量減輕，容易引起生長期脫髮，主要是因食物中極度缺乏維生素H、銅、鐵、鋅、必須脂肪酸和維他命C，特別是缺乏鐵，這是因為無法提供毛囊必需的營養所致。尤其患者為了掩飾大量掉髮，接受接髮及染髮，反而造成拉力性掉髮，對已經受傷的毛囊又形成二次傷害。

張祺璋建議，為避免造成類似的異常落髮，切勿為求急速減重，而自行服用來路不明的藥物或不當的飲食控制。一旦出現不正常的大量掉髮，髮際線變寬，頭髮變細，長不出來，應盡速尋求專業醫師的意見，找出大量掉髮原因，及早對症治療，盡早讓頭髮恢復正常生長週期。

延伸閱讀

櫃姐愛美急減重 大量掉髮得不償失

新任澳總理⋯長在社宅、單親媽養大 大難不死後減重變俊

誰說減肥不能吃澱粉？營養師公開5種澱粉　減肥可以吃、還有飽足感

洗頭早上洗、還是晚上洗好？洗髮常見3大誤區　有些人真的不用天天洗頭

相關新聞

周六前慎防劇烈天氣 吳德榮：周日起炎熱如夏高溫逾34度

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄...

「飛機雲」不是飛機的煙！專家解釋兩成因：跟天氣好壞有關

有時飛機在天空遨翔時，尾端會生成一條條的飛機雲，但有時同樣是飛機劃過上空，卻沒有留下任何痕跡。近來就有日本氣象專家，解釋飛機雲生成與否的關鍵因素在哪。

狂收民眾私訊問診 台大醫難忍呼籲：尊重專業、讓人休息

隨著科技發達，不少醫療人員會開設社群帳號分享生活、發表意見，卻也意外被部分民眾視為免費諮詢的管道。日前台大醫師婦產科施景中表示，他一律不回並封鎖私訊問診，最後呼籲大眾尊重專業、讓醫療人員也有私人休息時間。

疫情下竟發生殘忍「宅配棄養」 懷孕兔媽急救挽回一命

新冠疫情延燒，民眾減少社交接觸下，竟出現離譜的「宅配棄養」！社團法人台灣愛兔協會的高雄愛兔之家，日前收到一個從屏東寄出的...

高鐵去年總運量減少24.07% 保持無傷亡事故紀錄

台灣高鐵公司今天上午召開今年度股東常會，並指出，營運持續新冠肺炎疫情影響，去年全年輸運4346萬人次，運量較前一年的57...

飛航模式／疫後空服徵才教戰手冊 戴牙套、有疤痕、確診能考取嗎？

全球航空業陸續復甦，也開始大舉招募空服，很多人對於空服員都有端莊亮麗外型的既定印象，但當一名空服員一定要很瘦、很美、牙齒整齊、身體沒有疤痕才能錄取嗎？如果曾確診新冠肺炎，是否也會影響考取空服的機率？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。