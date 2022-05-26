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離開時，你知道被愛過！ 寄養家庭的歡喜與哀愁

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
家扶中心每年常辦理寄養家庭親子活動，讓孩子體驗親子同樂和家庭式聚會。記者吳傑沐/翻攝
家扶中心每年常辦理寄養家庭親子活動，讓孩子體驗親子同樂和家庭式聚會。記者吳傑沐/翻攝

成功的擊退刺蝟！接納一個沒有血緣的孩子，融入生活，通常不是甘醇甜美的滋味，多的是刺蝟試探的膽氈，他用刺翻覆你的家庭，試探你的底限；那怕是面對已轉換七個寄養家庭和兒少機構，只要能撐過，刺蝟帶來的改變，會讓彼此更勇敢更美好，苗栗家扶中心日前轉換一個成功個案，充滿了寄養家庭的歡喜與哀愁寫照。

但，為什麼寄養父母願意忍受這些？因為他們相信，兒少寄養是一場時間的戰役。苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，寄養家庭對兒少的替代性照顧，加上對原生家庭提供的重建服務，用愛包圍的兒少與家庭工作，一直沒有停歇，我們努力讓來時受傷的孩子「離開時，你知道被愛過」，堅持的就是這份愛的信念。

家扶社工督導吳明慧指出，儒儒，一個兒童年紀的孩子，來到寄養家庭2年又5個月了，在這之前住過七個寄養家庭和兒少機構，轉換的原因，不疑有他~就是刺蝟的擊退。

初到苗栗，單親的寄養媽媽依著多年寄養家庭照顧經驗和教養信念，如常的接納孩子，一個月時間過去，來不及欣喜幸運的短暫，孩子露出創傷的隱痛，給了寄養家長震撼教育。寫學校課業的當下，孩子不如意，莫名生氣摔擊家具，壞了燈具，拿起玻璃刺傷自己，寄養家長心慌意亂，直述無力承擔。

在學校，例行上課日，沒由來的脫褲叫鬧擾亂班級，老師頻頻告狀，身心俱疲，哭訴社工。對於孩子的陣仗，我們看懂、更明白這是一場足以耗弱承擔信念的競逐。

為了促進寄養家長和老師合作，社工定期校訪，辦理個案研討；心理師進入校園與孩子個別遊戲治療；暑假為孩子安排團體式音樂治療；竭盡提供寄養家長情緒支持和喘息替代照顧；例行寄養家長的教育訓練中，特別規劃創傷知情課程；為一圓孩子記憶中的兒時生活，舟車勞頓帶往外縣市與昔日照顧者團聚，重遊兒時地；每年寄養家庭親子活動，如常辦理，讓孩子體驗親子同樂和家庭式聚會，而就在某次住宿夜晚，孩子說話了，「我從來沒有住過這麼漂亮的地方，這麼多人在一起，覺得很幸福。」

終於，刺蝟暫時收起銳利，但我們仍細心關照共處。孩子的變化，轉動原生家長的目光，他們開始會面、返家團聚，已逐漸信任親生家長的照顧。

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