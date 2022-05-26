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「飛機雲」不是飛機的煙！專家解釋兩成因：跟天氣好壞有關

聯合新聞網／ 綜合報導
從飛機雲殘留的時間長短，就能大致判斷出天氣好壞。圖片來源／ingimage
從飛機雲殘留的時間長短，就能大致判斷出天氣好壞。圖片來源／ingimage

有時飛機在天空遨翔時，尾端會生成一條條的飛機雲，但有時同樣是飛機劃過上空，卻沒有留下任何痕跡。近來就有日本氣象專家，解釋飛機雲生成與否的關鍵因素在哪。

根據日本媒體「ウェザーニューズ」報導，氣象預報員山口剛央指出，一般看到飛機雲時，都會以為是飛機排出來的氣體。但其實飛機雲朵的成分相同，都是由小顆的冰晶所組成，名副其實是「雲」的一種。

而影響飛機雲產生的原因，則主要有兩個。一是飛機引擎在排出瓦斯時，氣體中含的水分。由於飛機大約在一萬公尺的高空飛行，周圍的氣溫來到-50度，在這麼低的溫度當中，水氣很快就會凝結成冰，形成飛機雲的樣子。原理類似於在寒冷中吐氣時，形成的白色煙霧一樣。

第二個原因，則是飛機在高速移動時產生的氣壓變化。飛機在飛行時，螺旋槳和尾翼的部分周邊氣壓特別低，使得水蒸氣容易結冰。因此若是在飛機周圍較為乾燥、濕氣較低的條件下，就不容易出現飛機雲，或是飛機雲才出現沒多久即消散的狀況。

山口分析，從飛機雲的殘留時間，還能大概推測出之後的天候狀況。例如飛機雲滯留時間較久時，很可能是下雨前的徵兆，甚至飛機雲持續擴散，更代表著即將劇烈變天。反之飛機雲若是沒多久就消散，表示氣體的狀態穩定，晴天也將會持續下去。

至於偶爾會出現的「彩色飛機雲」，則和「彩雲」的原理類似，都是因為透過太陽光折射所產生的現象。而有時飛機經過雲霧之中，反而會因為引擎散熱的關係，融化附近的冰晶，使得雲朵會留下一道像是被劃開的痕跡。由視覺上來看，恰巧是和飛機雲完全相反的情況。

濕氣

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