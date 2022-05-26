交通部爭取60億救命錢 王國材：趕在6月中旬擬定方案

觀光、旅宿及運輸產業受到本土疫情衝擊，景氣慘澹，交通部長王國材今日透露，交通部向行政院爭取振興經費約60億元，其中約5億元用在公路客運、觀光旅宿業則會有55億元挹注。王國材強調，未來補助將以振興為主，業者有做才有補助。

王國材答詢時進一步允諾，60億元振興經費最快能在今日院會通過，通過後會以最快速度跟業者座談並擬定經費使用辦法，目標在6月中旬擬定補助辦法，盡速讓業者受惠。

王國材也說，防疫特別預算約剩下1300億元，其中1000億元做為防疫預算，剩下200億元用於防疫計程車、防疫旅館，另有60億就會用在觀光旅宿及運輸產業。

觀光局長張錫聰說，近期有整理泰國及新加坡等國家的國境開放策略，以及觀光業者的意見，讓中央流行疫情指揮中心知道。