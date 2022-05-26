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鋒面影響短延時強降雨 12縣市大雨特報

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報。記者林俊良／攝影
中央氣象局發布大雨特報。記者林俊良／攝影

中央氣象局發布12縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，新北市及桃園市已有豪雨發生，今天桃園以北及屏東地區、台中至高雄及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方、落石。

大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

中央氣象局發布大雨特報。記者楊德宜／攝影
中央氣象局發布大雨特報。記者楊德宜／攝影

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