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端午節連續假期 郵政快捷郵件照常投遞

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
全台郵局除故宮郵局之外其餘郵局一律停止營業，郵政公司提醒民眾可多利用自助郵局、i郵箱，圖為郵差作業情形示意圖。本報資料照片
全台郵局除故宮郵局之外其餘郵局一律停止營業，郵政公司提醒民眾可多利用自助郵局、i郵箱，圖為郵差作業情形示意圖。本報資料照片

民眾注意了，6月3日至5日逢端午節連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政公司說，連續假期期間停止收攬信筒、信箱郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局(郵務股)，收寄國內、國際快捷郵件。

郵政公司也說，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，亦提供收寄國際快捷郵件服務。但美國及歐盟27國郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，有寄往上述國家之國際快捷郵件需求之民眾，需於營業日再至各局交寄。

郵政公司說，郵局設於全國各地之i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局， 仍提供全年無休用郵服務，歡迎多加利用。

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