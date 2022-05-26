全球第一！畜衛所獲OIE認可十足目虹彩病毒參考實驗室

農委會防檢局表示，從23日起為期4日的第89屆世界動物衛生組織（OIE）年會視訊會議今晚閉幕，會議上通過認可我國三個水生疾病的參考實驗室。

其中，包括農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）生物研究組前組長涂堅（現為顧問）所主持的水生動物疾病診斷實驗室，獲OIE認可為全球第一、也是唯一的十足目虹彩病毒（DIV1）參考實驗室。

其次，是成功大學教授王涵青、接手退休教授羅竹芳所主持的白點病及蝦急性肝胰腺壞死病兩個參考實驗室案，代表OIE對我國水生動物疫病診斷技術的肯定。

防檢局表示，畜衛所研究DIV1成果斐然，獲OIE亞太區域代表處肯定，多次邀請於OIE區域相關會議中分享研究成果；經防檢局積極協助申請，本年獲OIE認可，為目前OIE全球唯一診斷DIV1的參考實驗室。

十足目虹彩病毒又稱為「蝦瘟」，我國在民國109年，監測白蝦、泰國蝦及螯蝦共計103場，發現其中1場螯蝦確診為感染十足目虹彩病毒；成為我國螯蝦首度檢出DIV1案例。

隨後，農委會將白蝦、泰國蝦及草蝦都納入檢測項目，後續檢出12場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為DIV1陽性；感染DIV1螯蝦通常無症狀或輕微，因此養殖業者不容易發現，檢出DIV1陽性場活蝦將全部予以清除。

DIV1非人畜共同傳染病，非OIE應通報疾病，也並非我國法定動物傳染病；2014年12月首次在中國大陸被發現，2019年已擴及大陸沿海11個省份，造成80％養殖蝦(特別是白蝦及泰國蝦)死亡。