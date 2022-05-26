30多年首見大危機 疫情衝擊創世半個月捐款大幅下滑6成

疫情爆發如海嘯般來襲，民眾忐忑不安，根據中央流行疫情指揮中心推估，尚未到達最高峰，但社福團體卻已被疫情吞噬，成了直接受災戶，創世基金會在短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近6成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，創世表示，植物人照顧卻不能停，憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼。

創世基金會表示近期疫情特別嚴峻，5月才過半個月，現金、劃撥捐款驟降2千多筆，以傳統方式捐款者，多是長年支持的善士，陪伴創世走過篳路藍縷。這波疫情海嘯，讓創世長年善士大量且快速流失，是30多年來未見的一大危機。

創世指出，不僅如此，這半個月來，社會上相對有能力之中小企業、社團等捐助，也急遽下降6成。小額、大筆捐款直直落，但全台安養院照顧約800位植物人，每天至少需更換10片尿布，提供5至6餐營養餐食，每位植物人一個月須4至6萬元照顧成本，疫情海嘯，大浪衝擊服務之路。

創世懇請各界在逆流中合力撐舟，莫讓愛心被疫情淹沒，助一臂之力度難關。盼大眾小額捐款或愛心500元支持「植物人防疫包」，1日10片尿布、6餐營養餐食、1劑快篩劑，一片慈悲、一膳關懷、一劑平安，詳情請至創世官網，或洽愛心專線：(06)2601655分機9溫柔小組。