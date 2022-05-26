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公視「36題愛上你」攜手「網路溫度計」大數據分析專屬熱話題

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圖／網路溫度計提供
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image source：YouTube/公視綜合

文/陳宣懿

金鐘獎綜藝主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的談話節目「36題愛上你」邁入第3季，24日舉辦記者會宣布最新一季將於6月19日開播，本季節目與〈網路溫度計〉合作，加入「大數據分析提問」，3名主持人也提前體驗，揭露3人近半年網路聲量高峰的議題。

大數據分析炎亞綸近期聲量 最高點大多跟「它」有關

網路溫度計透過30億筆的社群資料，利用AI人工智慧進行時事分析，網站會有各行各業、明星節目等等的口碑排行榜。而「大數據分析提問」是什麼呢？網路溫度計共同創辦人金志丞舉例，因為炎亞綸是網友心目中的地質學家，只要運用大數據分析，就能發現炎亞綸的聲量高點大都跟地震有關，也讓唐綺陽笑說：「你除了地震，沒有別的了。」

image source：YouTube/公視綜合

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第一個獎盃來自網路溫度計！吳姍儒：「大數據分析」讓來賓據實以告

對於節目與網路溫度計合作，吳姍儒表示，「很高興可以跟網路溫度計合作，我進演藝圈第一個獎就是網路溫度計頒給我的。」2016年吳姍儒在「第一屆網路溫度人氣大賞」拿下了《爆紅主持人》第二名，除了本身顏值、主持風趣之外，當年也以綜藝天王吳宗憲女兒「星二代身分」在網路創下高聲量；在節目邁入第三季，吳姍儒很期待「大數據分析提問」能讓來賓據實以告，「來賓再也沒有辦法說沒有呀，這件事沒有發生過，因為數據就擺在眼前，比掃QR CODE還準。」

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唐綺陽近半年聲量最高點 曾菀婷到她的直播宣傳新戲

記者會上除了秀出炎亞綸的聲量，也公開了唐綺陽、吳姍儒近半年的聲量高點。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查，唐綺陽的聲量最高點，出現在曾菀婷到她的直播宣傳新戲「機智校園生活」，第二高點落在唐綺陽公開大讚大S閃婚舊愛的時候，第三高點則是屏東海生館送出唐綺陽配音的《安雅與魔女》電影票。另外，吳姍儒近期聲量最高點出現在她舉行婚禮，爸爸吳宗憲跟老公都成了當天熱議話題。

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