口碑／雪崩式暴跌！Netflix韓劇《還有明天》結局收視剩三分之一 網點3大致命傷

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文/徐暘甯

近期On檔熱播的Netflix韓劇《還有明天》，主演陣容聚集「韓國第一美女」金喜善、大勢演員路雲，以及雕刻系美男李洙赫、尹志溫等人，講述一群陰間使者們拯救輕生者的奇幻故事。原本首播就讓收視率開出紅盤，沒想到後續卻雪崩式下跌，21日晚間播出結局時，收視率更只剩下三分之一。

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Netflix韓劇《還有明天》最高收視率定格在首播

Netflix韓劇《還有明天》目前位居《網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜第9名，原本集結實力派演員的卡司陣容，以及講述性侵、霸凌、生死議題的劇情題材，讓這部韓劇在播出前備受期待，首播更開出紅盤，交出7.6％高收視率的漂亮成績單，最高收視甚至達到10%。

▲《還有明天》位於網路溫度計韓劇口碑排行榜第9名。

image source：韓劇口碑排名(分析區間：2022/02/24~2022/05/24）

開高走低？收視率一路暴跌

然而，這樣出色成績卻是曇花一現，第二集收視率腰斬剩一半，後續更是持續呈現「雪崩式下滑」，全劇在21日收官，收視率暴跌到了2.8％，幾乎是首集的三分之一。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近一週以來《還有明天》結局在網路上的討論聲量548筆，熱度僅維持在播出當天及隔天，之後隨即退燒，相當可惜。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

《還有明天》慘淡收官 網揭3大致命關鍵

韓媒點評，壓垮《還有明天》收視率的原因有3點，第一，劇情涵蓋社會議題、富有教育意義，但卻過於沈重讓觀眾無法從中獲得希望，且台詞和劇情設定都太淺顯、沒有深度，「像是給中小學生看的劇」、「老梗玩不出新意」。

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第二，《還有明天》劇情拖戲冗長、男主角人設不討喜也是為人詬病的一大硬傷，不少網友認為劇情節奏太慢，男主角「崔俊雄」個性太毛躁冒失又浮誇，「明明一集可以講完的故事，非要拖成兩集」、「俊雄一直給危機管理組找麻煩，看了有夠火」。

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最後一點，則是讓觀眾們都替女神金喜善感到相當惋惜，她為戲ㄧ改以往形象，染了一頭粉紅頭髮，畫上紅色眼線挑戰前衛造型，並專注在演技上，但卻因為劇情關係無法得到更好發揮，讓粉絲大嘆可惜。

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