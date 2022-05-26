快訊

美CDC研究：五分之一成年確診者患「長新冠」 影響多種器官

胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數據揭密！《網路溫度計》調查「一句話惹怒30世代」的標籤

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
（圖／網路溫度計提供）
（圖／網路溫度計提供）

30世代不喜歡被嫌老 不願意被環境逼著做某些「應該」要做的事

民調數據顯示，在最多可選擇三個標籤的情況下，49.2%受訪者不喜歡的年齡標籤是「趕快生小孩，我在你這年紀都生兩個了/有兩個小孩」；其次則是42.4%不喜歡「超過30歲就老了」的標籤。

image source：廠商提供

30世代人際交友上不喜歡被婚姻或感情拘束 不願意被物質定義價值

民調數據顯示，在最多可選擇三個標籤的情況下，56.0%受訪者不喜歡的人際交友標籤是「女人就是要嫁人生小孩，工作那麼拚幹嘛？」；其次則是50.0%不喜歡「連個房子/車都買不起」的標籤。


image source：廠商提供

30世代職場上不喜歡被用金錢來衡量工作價值的標籤

民調數據顯示，在最多可選擇三個標籤的情況下，64.0%受訪者不喜歡的職場標籤是「一個月是能賺多少錢」；其次則是47.2%不喜歡「那工作是能做一輩子嗎？」的標籤。

image source：網路溫度計

30世代最不喜歡被用金錢衡量工作價值，其次不喜歡年齡標籤

民調數據顯示，若包含年齡、人際交友與職場標籤中，在最多可選擇五個標籤的情況下，38.6%受訪者不喜歡的標籤是「一個月是能賺多少錢」；其次依序是「趕快生小孩，我在你這年紀都生兩個了/有兩個小孩」(占32.0%)、「超過30歲就老了」(占30.8%)、「連個房子/車都買不起」(占29.2%)、「這麼大了還不結婚？大齡剩女？」(占27.6%)。


image source：廠商提供

《網路溫度計民調中心》於2022年5月19日至22日進行30世代生活價值觀調查。調查方法為網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，共完成有效樣本500份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±4.39%以內。

【網路溫度計民調中心】運用雙機(話機、手機)調查、E-Survey等分層比例隨機科學抽樣調查技術，結合即時網路大數據、深度訪談(DI)、焦點團體(FG)、德爾菲法(Delphi)等質性研究工具，進行最專業精準的民意調查。

民調

延伸閱讀

今年不一樣！夾娃娃機店全台破萬家 到底夯什麼能無懼疫情

口碑／Netflix《間諜家家酒》安妮亞「呵」微笑爆紅

00世代求職最在乎哪些？房仲打破高工時印象 5項優渥條件搶人

職場最噁心是哪句話：公司不會虧待你、能者多勞....「這句」網最有感

相關新聞

周六前慎防劇烈天氣 吳德榮：周日起炎熱如夏高溫逾34度

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄...

狂收民眾私訊問診 台大醫難忍呼籲：尊重專業、讓人休息

隨著科技發達，不少醫療人員會開設社群帳號分享生活、發表意見，卻也意外被部分民眾視為免費諮詢的管道。日前台大醫師婦產科施景中表示，他一律不回並封鎖私訊問診，最後呼籲大眾尊重專業、讓醫療人員也有私人休息時間。

鋒面影響短延時強降雨 12縣市大雨特報

中央氣象局發布12縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，新北市及桃園市已有豪雨發生，今天桃園以北及屏東地區、台中至高...

端午節連續假期 郵政快捷郵件照常投遞

民眾注意了，6月3日至5日逢端午節連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售...

全球第一！畜衛所獲OIE認可十足目虹彩病毒參考實驗室

農委會防檢局表示，從23日起為期4日的第89屆世界動物衛生組織（OIE）年會視訊會議今晚閉幕，會議上通過認可我國三個水生...

Covid版世說新語！盤點20大最受網友爭議的新名詞

不斷增加的防疫新名詞「校正回歸」、「滾動式修正」、「微解封」、「軟性封城」……面對這些防疫名詞，你也一頭霧水嗎？從2019年年底開始，Covid-19便入侵我們的生活，大家也隨著疫情迎來許多政策變動。兩年多的時間裡，在因應疫情變化的政策或公告中，出現了許多因為疫情而誕生的「新名詞」，乍看之下讓人難以理解，每出現一個新名詞，也總能在網路上引發許多話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。