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數據揭密！《網路溫度計》調查「一句話惹怒30世代」的標籤
30世代不喜歡被嫌老 不願意被環境逼著做某些「應該」要做的事
民調數據顯示，在最多可選擇三個標籤的情況下，49.2%受訪者不喜歡的年齡標籤是「趕快生小孩，我在你這年紀都生兩個了/有兩個小孩」；其次則是42.4%不喜歡「超過30歲就老了」的標籤。
image source：廠商提供
民調數據顯示，在最多可選擇三個標籤的情況下，56.0%受訪者不喜歡的人際交友標籤是「女人就是要嫁人生小孩，工作那麼拚幹嘛？」；其次則是50.0%不喜歡「連個房子/車都買不起」的標籤。
image source：廠商提供30世代職場上不喜歡被用金錢來衡量工作價值的標籤
民調數據顯示，在最多可選擇三個標籤的情況下，64.0%受訪者不喜歡的職場標籤是「一個月是能賺多少錢」；其次則是47.2%不喜歡「那工作是能做一輩子嗎？」的標籤。
image source：網路溫度計30世代最不喜歡被用金錢衡量工作價值，其次不喜歡年齡標籤
民調數據顯示，若包含年齡、人際交友與職場標籤中，在最多可選擇五個標籤的情況下，38.6%受訪者不喜歡的標籤是「一個月是能賺多少錢」；其次依序是「趕快生小孩，我在你這年紀都生兩個了/有兩個小孩」(占32.0%)、「超過30歲就老了」(占30.8%)、「連個房子/車都買不起」(占29.2%)、「這麼大了還不結婚？大齡剩女？」(占27.6%)。
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《網路溫度計民調中心》於2022年5月19日至22日進行30世代生活價值觀調查。調查方法為網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，共完成有效樣本500份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±4.39%以內。
【網路溫度計民調中心】運用雙機(話機、手機)調查、E-Survey等分層比例隨機科學抽樣調查技術，結合即時網路大數據、深度訪談(DI)、焦點團體(FG)、德爾菲法(Delphi)等質性研究工具，進行最專業精準的民意調查。
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