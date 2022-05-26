移工右眼視力退化到0.2 竟是有銅線穿刺在眼裡

一名在電線電纜公司擔任銅線操作員的外籍移工，最近半個月來覺得右眼模糊且有異物感，至眼科診所就醫檢查，右眼視力已退化到0.2，但外觀看不出任何傷口，進一步檢查發現竟有一根 銅線穿刺在黃斑部旁，手術移除後，目前持續追蹤視力狀況。

苗栗縣大千健康醫療體系德恩診所眼科主任黃慶瑄表示，一般常見的異物穿刺眼球，多是從角膜或鞏膜（白眼球）進入，並經過水晶體，造成外傷性白內障，通常在外觀就可看到傷口；但這名移工病患的個案狀況非常罕見。

銅線是由黑、白眼球交界處後方0.4公分內的位置進入，此處沒血管，也是一般視網膜手術進入的地方，因銅線很細，進入後沒有傷到前方其他部位，就直接穿刺在黃斑部位置，從外觀看不出異樣，加上銅線進入前應經過高溫消毒，才會在眼睛內滯留了兩周卻沒有釀成細菌感染的問題。