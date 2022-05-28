居家風格營造就靠它！網推室內油漆就這樣挑

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「居家裝修（油漆）」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的兩大漆種熱議焦點，與最熱門的油漆選購考量面向。

想改變居家裝修風格，卻不知道該從何下手嗎？營造居家風格除了靠硬體裝修、傢俱挑選之外，還可以從「室內油漆」下手！顏色大程度的影響視覺效果，而改變牆面油漆顏色便能輕鬆做到居家氛圍轉換，因此相關話題亦備受居家裝修興趣者關注。

「乳膠漆」使用壽命長獲好評 網推新手使用「水泥漆」更省工

油漆漆種如何選？兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察社群討論區中，居家裝修話題相關之來源頻道，發現網友對於室內油漆的漆種討論多聚焦於「乳膠漆」與「水泥漆」上，其中又以「乳膠漆」更受民眾矚目。日前就有網友請益室內裝修推薦油漆，底下便有民眾大推「最好全用乳膠漆，我自家是這樣處理的！」，並多認為「乳膠比較耐」、「在正常的情況下乳膠漆的使用壽命較優於水泥漆」，不過也有網友就表示乳膠漆「刷上去牆就是死的，無法呼吸，無法調節濕氣」，認為乳膠漆使用上較不透氣。

因此就有另一派網友表示「水泥漆就夠了」，認為水泥漆容易塗刷、覆蓋性佳，施工難度與價格皆較乳膠漆更低，適合想要自己DIY刷漆的新手族群；不過網上也有民眾提出自家「水泥漆用水擦一擦就掉了⋯」，認為其時間一久便容易泛黃脫落，成為不少網友卻步的原因之一。

「油漆選色」成居家風格關鍵 「防潮防霉」效果引關注

油漆選購因素 TOP6 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而再看到社群討論區中網友挑選油漆的關鍵考量因素，首先最獲網友熱議的便是「色彩美觀」，社群中便常見民眾表示自己「選色困難」，求鄉民們幫選色，還有人感嘆「油漆選色做好，成功一半」，認為換了個油漆顏色便彷彿換了個家。

而除了於「價格預算」上希望能找到「CP值」最高的選擇之外，亦多人聚焦於油漆的「功能效果」面向上，如有些網友考量到居家的地理位置、裝修空間等環境因素，希望能找到具「防霉、防潮」等特性的油漆。

近年來大眾對於居家品質的要求逐漸提升，居家裝修相關話題亦備受網友熱論，而若是看膩了自家牆面顏色的話，不妨參考以上網友建議，一改家中油漆風格吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》