居家運動正夯 網推「這些運動」在家也能雕塑身材！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「居家運動」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大居家運動與五大居家運動器材有哪些。

不論是疫情關係對於在外運動有所疑慮，又或是天冷下雨懶得出門運動，為了不中斷運動習慣，許多人開始選擇跟著影片教學在家自主健身，居家運動也因此越來越熱門，想知道最受網友們熱議的居家運動有哪些嗎？那就繼續往下看吧！

「瑜珈」放鬆肌肉、提升柔軟度！網推「跳舞」甩肉超有感

說起居家運動，許多人第一個想起的就是器材簡單、入門相對容易且較為靜態的「瑜珈」，這項運動著重身體拉伸，強調身心的放鬆、配合動作慢慢調整呼吸，練瑜珈不只能延展肌肉訓練柔軟度，也有助於平緩心情，雕塑體態讓身材更加勻稱，不少網友都分享表示「做瑜珈感覺身體柔軟度變好」、「瑜伽跟雖然跟瘦身沒什麼關聯，但雕塑身材真的有感」。

再看到聲量第二名的「跳舞」，也是許多人喜愛的居家運動之一，一方面是跳舞的選擇多元，網路上更有許多教學影片能夠參考，無論是爆汗的「鄭多燕有氧健身操」，又或是節奏強勁的「Kpop減肥舞」，俐落的動作搭配著音樂，都讓運動變得更有趣，另一方面，跳舞也能有效的消耗掉卡路里，就有民眾分享「跳過一年多的鄭多燕，蠻有效的，感覺身形有變好」、「上次才跳一首kpop減肥舞就爆汗！」。

熱議居家運動Top4網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

其餘如能夠減脂增肌的「重訓」與燃脂效果好的「跳繩」也同樣受到民眾的關注，其中，「跳繩」不僅能夠訓練到全身，還能鍛鍊心肺耐力，不過也常見民眾發文分享「跳繩吵到鄰居引起糾紛」的文章，因此還是建議搭配軟墊使用，降低跳繩的噪音。

有氧運動就選「跑步機」！重訓首推「啞鈴」

除了徒手居家運動外，許多民眾也會選擇以運動器材輔助，增加訓練強度，像是不少民眾就會選擇「跑步機」、「健身車」等在家進行有氧運動，日前有民眾於社群討論區請益「買台跑步機、飛輪車放在家值不值得?」，引起網友熱議，有人提到「有使用就蠻值得的，減脂很有感」，也有網友打趣的表示「不用的時候還能拿來曬衣服」。

居家運動器材Top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，有些民眾考量家中空間不夠大，則會選擇較輕便的器材，如「啞鈴」、「彈力帶」等，不少有重訓需求的民眾會選擇購買「啞鈴」，並表示「居家運動只需要一組啞鈴，cp值超高」，而「彈力帶」則是可以增加徒手訓練時的訓練強度，並且可以彈性地配合自己想訓練的部位，就有網友分享「彈力帶移動腳步就可調阻力」、「對於增加訓練感受度真的很方便」。

如果你正在居家隔離、或是還沒打第三劑疫苗無法去健身房，卻不想中斷運動習慣的話，不妨選擇網友們推薦的居家運動訓練，不過，運動前還是要注意暖身、考量身體狀況，才能健康運動不受傷！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》