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王國材爭60億救命錢助觀光、客運業 待行政院正式拍板

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材今日赴立法院備詢，會前受訪時針對台鐵工會取消端午不加班活動表達感謝。記者盧逸峰／攝影
交通部長王國材今日赴立法院備詢，會前受訪時針對台鐵工會取消端午不加班活動表達感謝。記者盧逸峰／攝影

交通部長王國材今日赴立法院交通委員會進行專案報告並備詢。針對觀光旅館及客運業的振興補貼規畫，王國材指出，現在要跟新冠病毒共存，進入兼顧防疫的正常生活，未來補助會是「振興」的方式，業者要組一定數目的團、有一定的住宿量、有一定的運量水準才會不住，跟以往無論有沒有做都補助的紓困方式不同。

王國材說，目前總計向行政院爭取60億的預算要協助業者，當中有5億是用於客運振興，其餘則用在旅宿、觀光業，待行政院正式拍板。

他說，另根據交通部提供書面資料，公路客運運量較疫情前下降約4成，為促進運量回流，將設立績效門檻當載客人數成長到一定數量就會實施，也透過獎助行銷包裝來刺激提升公共運輸運量，細部執行方案正在研議中，將爭取5億元預算。

王國材受訪時亦針對台鐵工會取消端午不加班活動表達感謝，並指出，台鐵公司化法案16項子法的細節，會持續跟工會溝通。

至於台鐵工會取消端午不加班，是否因為考慮到搭乘人數少而取消？王國材則說，這確實是考量因素之一，但工會也考慮到民眾受到衝擊，交通部也希望能避免接下來中秋等假日的不加班行動，願意跟工會就公司化細節及未來願景好好來談。

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