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胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

狂收民眾私訊問診 台大醫難忍呼籲：尊重專業、讓人休息

聯合新聞網／ 綜合報導
有些民眾透過私訊的方式問診，讓收到訊息的醫師感到困擾。圖／Ingimage
有些民眾透過私訊的方式問診，讓收到訊息的醫師感到困擾。圖／Ingimage

隨著科技發達，不少醫療人員會開設社群帳號分享生活、發表意見，卻也意外被部分民眾視為免費諮詢的管道。日前台大醫師婦產科施景中表示，他一律不回並封鎖私訊問診，最後呼籲大眾尊重專業、讓醫療人員也有私人休息時間。

施景中在Facebook公告，一些人以「怕佔用醫療資源」為由，不去醫療院所門診掛號，而是改私訊他「是否要幫小孩打疫苗、疫苗怎麼選」，讓他不勝其擾，決定出面統一回覆，更直指家長應為自己的選擇負責「如果您自己不願面對，一定要我替妳決定，那未免太自私了」。

施景中在文末藉由反問「如果您是律師，您也不會提供免費線上的法律服務吧？如果您是老師，您會透過私訊回答別人微績分的作業嗎？」，希望大家尊重專業，讓他們保有私人的空間和休息時間。

貼文一出，有些人發現私訊的民眾簡直病急亂投醫，「而且施醫師是婦產科醫師耶！是不是跑錯棚了」、「問婦產科是？將來是不是問攝護腺或大腸鏡的問題，醫生真辛苦」、「有病要看專科醫師，不然找家醫幫您指點迷津」。對此，施景中也十分無奈，「已經看過專門的醫生了，仍然要問我不是我專科的問題」。

大多網友贊成施景中的想法，「下班就是下班了，請施醫生好好休息」、「放過施P吧，這種私訊問診一點都不尊重，不要逼得他唯一想寫點東西放鬆的園地都關版了」、「鄉下小醫師日常：我只是問一下而已也要掛號喔？」、「真的以為有寫『醫生您好。⋯⋯謝謝您』就是有禮有理可以綁架專業人士的私人時間」。

施景中 疫苗

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