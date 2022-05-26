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櫃姐愛美急減重 大量掉髮得不償失

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
醫師表示，不當節食減重會造成營養缺乏，無法供給毛囊養分。造成毛髮變細，影響生長。記者王昭月／翻攝
醫師表示，不當節食減重會造成營養缺乏，無法供給毛囊養分。造成毛髮變細，影響生長。記者王昭月／翻攝

一名體態圓潤的25歲櫃姐不想當小胖妹，急速減重20多公斤，沒想到原本一頭烏黑秀髮卻狂掉，髮際線變寬，頭皮隱約可見。外科頭皮醫師張祺璋提醒，錯誤節食造成營養缺乏而引起的脫髮非常難治療，愛美當心得不償失。

樂活健康診所醫師張祺璋說，這名櫃姐體重近80公斤，常被叫「小胖妹」，因此決定減肥讓大家改觀，一年來她節食又服藥，雖然瘦掉20多公斤，卻出現大量掉髮困擾，索性找坊間業者接髮、染髮企圖掩飾，避免站櫃時引起客人異樣眼光，影響業績。

張祺璋說，急速減重或錯誤節食的不當減肥所引起的「生長期脫髮」，主要是因食物中缺乏維生素H、銅、鐵、鋅、必須脂肪酸和維他命C，特別是缺鐵，因而無法提供毛囊所需的營養。而櫃姐為掩飾掉髮去接髮及染髮，更造成拉力性掉髮，讓毛囊又受二次傷害。

張祺璋提醒，民眾切勿為了急速減重，自行服用來路不明的藥物或做不當的飲食控制。萬一出現不正常大量掉髮，髮際線變寬，頭髮變細，長不出來，應速找專業醫師找出原因，及早對症治療，盡頭髮恢復正常生長周期。

櫃姐為減重雕塑身材，卻造成大量掉髮，為掩飾日漸稀疏的頭頂， 還接髮染髮，對頭皮造成二次傷害，圖照的白點為接髮痕跡。記者王昭月／翻攝
櫃姐為減重雕塑身材，卻造成大量掉髮，為掩飾日漸稀疏的頭頂， 還接髮染髮，對頭皮造成二次傷害，圖照的白點為接髮痕跡。記者王昭月／翻攝

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