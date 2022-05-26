周六前慎防劇烈天氣 吳德榮：周日起炎熱如夏高溫逾34度

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方、落石。

大雨範圍有台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區。

豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市。

氣象局針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨強對流雲分布在台灣海峽南、北，伴隨較強降水回波，北部地區及中南部山區已有明顯降雨。

吳德榮說，今、明兩天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間中小尺度對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及防範大量降雨造成的坍方、落石、土石流。北部21至25度，中部22至30度，南部23至32度，東部22至29度。

他說，周六滯留鋒逐漸北移，上半天仍有較大雨勢，需持續注意；下半天逐漸好轉。

吳德榮說，周日、下周一滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面中、南部易有對流發生；背風面北部、東半部晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；各地氣溫大幅回升，暖熱如夏，高溫將升至34度以上。

他表示，下周二、下周三滯留鋒再度接近，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間北部、東北部仍有局部短暫降雨的機率。