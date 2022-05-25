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滿額送小新圓盤！藏壽司再開嘉義博愛路店、台南開元店
獲得許多家庭喜愛的「藏壽司」又要開新店了！除了即將進駐台中大遠百外，藏壽司又將佈局嘉義、台南，分別開設「嘉義博愛路店」、「台南開元店」，勢必也將為當地的迴轉壽司愛好者，提供更便捷的用餐體驗。
自2014年首度登台的「藏壽司」，不僅提供超過百款的迴轉餐點品項，更以「抽扭蛋」的活動聞名，獲得許多家庭親子客的喜愛。近年藏壽司積極在全台拓點，2020年插旗台南、2021年進駐彰化、嘉義等地，屏東首間門市也在今年3月正式開幕，讓更多中南部的民眾也能享受藏壽司的餐點。
除了現有門市之外，藏壽司也即將開設「嘉義博愛路店」，乃是嘉義繼耐斯店之後的第2間藏壽司。除此之外，還將再開設「台南開元路店」，為台南FOCUS店、中華西路店之後，台南的第3間藏壽司門市。目前兩間門市也都已經進入徵才狀態。
針對粉絲喜愛的扭蛋贈禮，藏壽司目前主打「蠟筆小新」系列。除了扭蛋外，自5月23日起，凡至全台藏壽司門市外帶或內用，單筆消費滿1,000元以上，並且追蹤官方粉絲團，就可獲得「蠟筆小新圓盤」，全台限量22,500份，送完為止。
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