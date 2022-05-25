累積降雨前十名在這2縣市 氣象局提醒明天仍有大雨

受鋒面影響，今日全台各地都出現降雨，根據中央氣象局統計，今日累積雨量截至晚間8時，排名前10名的雨量站都在新北市及桃園市境內，其中以八里172mm最多、淡水觀海164.5mm居次；桃園西濱S032K測站也測得156.5mm。

氣象局亦持續發布警戒，今晚至明日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒民眾請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局說，明天鋒面仍在台灣附近徘徊，加上暖濕西南風增強，大氣不穩定，其中可能有強對流發展，而造成短延時降雨，須留意台灣西半部、東北部地區整天有不定時的陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，外出應攜帶雨具，山區活動須注意降雨因素可能的風險。

氣溫方面，氣象局預告各地低溫大多在22到26度，預測白天高溫，北部地區約24、25度，中部及宜花地區約27、28度，體感較為溫暖舒適，南部及東南部地區仍可達29、30度，屬於溫暖微熱型。