快訊

打炒房奏效了嗎？ 央行官員：這三項數據會說話

TVBS女主播3人霸凌1人懲處出爐 最後下場大不相同

前車加油4000公升 他見金額驚：一個月薪水還不夠付

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

何種車款一口氣加油4000公升？近日一名駕駛赴加油站加油，赫見加油機螢幕留著上一位車主的紀錄，遠遠超過遊覽車所需公升數，金額總價甚至高達11.2萬元，讓他驚訝地說「我一個月薪水還不夠付」。

該駕駛人在臉書「爆廢公社」發文指出，他曾開過遊覽車，加油最多才400公升左右，「哪一台車可以加到4000公升啊⋯⋯我一個月薪水還不夠付欸」，並附上加油站的加油機照片，可見上一位消費者加了總價11.2萬元的超級柴油。

加油機螢幕留著上一位車主的紀錄，超級柴油4000公升總價高達11.2萬元。 圖擷自爆廢公社
加油機螢幕留著上一位車主的紀錄，超級柴油4000公升總價高達11.2萬元。 圖擷自爆廢公社

不過，加油站現任與前任員工紛紛跳出來解答，「別大驚小怪了，這是加在桶子的，我曾經做快九年的加油站，加過無數的桶子」、「山上做茶的，都是3噸半載著200公升的鐵桶來加油站報到」、「之前在加油站打工，機場地勤的油罐車都會來加一車的油」、「也有可能是其他加油站去調油的啊，以前我在加油站工作時就這樣過」。

也有民眾常見「鄉下地方的加油站很容易看到這種金額」、「柴油很正常啊，一堆重型機具都需要大量柴油」、「很多怪手/山貓公司都在漲價前來加滿油桶」。

甚至有人笑說「當初在加油站打工最愛遇到這種，可遇不可求」、「一次加兩萬公升是我上班最幸福的時光」。

加油站 爆廢公社

相關新聞

累積降雨前十名在這2縣市 氣象局提醒明天仍有大雨

受鋒面影響，今日全台各地都出現降雨，根據中央氣象局統計，今日累積雨量截至晚間8時，排名前10名的雨量站都在新北市及桃園市...

下班入夜雨恐下不停 氣象局發布16縣市豪大雨特報

中央氣象局今日傍晚再發布豪雨特報，由於鋒面影響，易有短延時強降雨，今日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園縣有局部大雨或豪雨...

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

台鐵企業工會於今日召開擴大常務理事會討論決議，宣布暫緩端午節不加班活動，不加班連署書備而不用；中秋、國慶及九合一選舉投票...

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

今年3-4月期統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）「32220402」；特獎（200萬元）「99194290」；頭獎（20萬元）3組分別為「16525386」、「28467179」、「27854976」。

前車加油4000公升 他見金額驚：一個月薪水還不夠付

何種車款一口氣加油4000公升？一名前遊覽車司機赴加油站加油，赫見加油機螢幕留著上一位車主的紀錄，遠遠超過遊覽車所需公升數，金額總價甚至高達11.2萬元，讓他驚訝地說「我一個月薪水還不夠付」。

全家便利商店統一發票開出2組千萬特別獎！買60元零食就中獎

全家便利商店本期2022年3～4月統一發票開出2組特別獎1,000萬元，幸運兒在三重新福田店購買零食，花費60元就幸運中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。