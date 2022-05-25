前車加油4000公升 他見金額驚：一個月薪水還不夠付

何種車款一口氣加油4000公升？近日一名駕駛赴加油站加油，赫見加油機螢幕留著上一位車主的紀錄，遠遠超過遊覽車所需公升數，金額總價甚至高達11.2萬元，讓他驚訝地說「我一個月薪水還不夠付」。

該駕駛人在臉書「爆廢公社」發文指出，他曾開過遊覽車，加油最多才400公升左右，「哪一台車可以加到4000公升啊⋯⋯我一個月薪水還不夠付欸」，並附上加油站的加油機照片，可見上一位消費者加了總價11.2萬元的超級柴油。

加油機螢幕留著上一位車主的紀錄，超級柴油4000公升總價高達11.2萬元。 圖擷自 爆廢公社

不過，加油站現任與前任員工紛紛跳出來解答，「別大驚小怪了，這是加在桶子的，我曾經做快九年的加油站，加過無數的桶子」、「山上做茶的，都是3噸半載著200公升的鐵桶來加油站報到」、「之前在加油站打工，機場地勤的油罐車都會來加一車的油」、「也有可能是其他加油站去調油的啊，以前我在加油站工作時就這樣過」。

也有民眾常見「鄉下地方的加油站很容易看到這種金額」、「柴油很正常啊，一堆重型機具都需要大量柴油」、「很多怪手/山貓公司都在漲價前來加滿油桶」。

甚至有人笑說「當初在加油站打工最愛遇到這種，可遇不可求」、「一次加兩萬公升是我上班最幸福的時光」。