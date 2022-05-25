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梅雨影響至周五 周六起鋒面遠離氣溫回升

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受滯留鋒面及西南季風影響，全台易有短時強降雨，氣象局針對全台十五縣市發布大雨特報。記者侯永全／攝影
受滯留鋒面及西南季風影響，全台易有短時強降雨，氣象局針對全台十五縣市發布大雨特報。記者侯永全／攝影

梅雨鋒面籠罩全台，氣象局針對十五縣市發布大雨特報，這波鋒面將會持續至周五，周六起鋒面北移，降雨才會逐漸趨緩。

中央氣象局表示，受滯留鋒面及西南季風影響，全台易有短時強降雨，南投縣、嘉義縣等中部地區會有局部大雨或豪雨，北部地區及台中、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮會有局部大雨，尤其全台山區會有局部豪大雨發生機率，提醒在山區活動的民眾注意雷擊及溪水暴漲。

預計梅雨鋒面將影響到周五，周六起降雨機率減少，僅中南部可能會有局部雨勢，其他地區轉為晴到多雲的天氣。周五前，北部氣溫約22至25度，中部約24至28度，南部則在25至28之間。周六起氣溫明顯回升，北部高溫達28度左右，中南部則會出現30度以上高溫。

梅雨鋒面籠罩全台，這波鋒面將會持續至周五，周六起鋒面北移，降雨才會逐漸趨緩。記者侯永全／攝影
梅雨鋒面籠罩全台，這波鋒面將會持續至周五，周六起鋒面北移，降雨才會逐漸趨緩。記者侯永全／攝影

氣象局 梅雨 高溫

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