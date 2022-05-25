梅雨影響至周五 周六起鋒面遠離氣溫回升

梅雨鋒面籠罩全台，氣象局針對十五縣市發布大雨特報，這波鋒面將會持續至周五，周六起鋒面北移，降雨才會逐漸趨緩。

中央氣象局表示，受滯留鋒面及西南季風影響，全台易有短時強降雨，南投縣、嘉義縣等中部地區會有局部大雨或豪雨，北部地區及台中、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮會有局部大雨，尤其全台山區會有局部豪大雨發生機率，提醒在山區活動的民眾注意雷擊及溪水暴漲。