下班入夜雨恐下不停 氣象局發布16縣市豪大雨特報

中央氣象局今日傍晚再發布豪雨特報，由於鋒面影響，易有短延時強降雨，今日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園縣有局部大雨或豪雨，北部、東北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局指出，基隆北海岸、新北市、桃園市、南投縣山區、嘉義縣山區須注意豪雨發生；台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區則須注意大雨。