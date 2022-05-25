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全家便利商店統一發票開出2組千萬特別獎！買60元零食就中獎

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2022年3～4月統一發票開獎，全家便利商店開出2組特別獎1,000萬元。圖為發票示意圖。圖／全家便利商店提供
2022年3～4月統一發票開獎，全家便利商店開出2組特別獎1,000萬元。圖為發票示意圖。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期2022年3～4月統一發票開出2組特別獎1,000萬元，幸運兒在三重新福田店購買零食，花費60元就幸運中獎；另一位消費者於嘉義東雅店購買飲料等商品共花費255元，就幸運把最大獎抱回家。

特獎200萬元開出2組，分別在台中大英店、田中新生店，其中一位到全家便利商店繳費、僅花12元手續費就中獎；另一位則是買2份報紙花費20元就幸運對中特獎200萬元。

頭獎20萬元則開出5組，分別在大發大來店、興昌店、朴子嘉庚店、金山金美店、新莊思前店，消費者分別購買飲料、零食、茶葉蛋等。 

為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家便利商店共開出3組，分別位於基隆萬金店、淡水新盛店、枋寮愛琴海店，有消費者僅花費15元購買茶飲即中獎，相當幸運。 

統一發票 便利商店

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